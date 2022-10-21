Как зима повлияет на ход войны: ответ эксперта

Предстоящая зима может оказаться очень сложной для российских оккупантов. Никакой подготовки к зимним условиям у них не наблюдается.

Как отметил эксперт Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кевлюк, зима может замедлить темпы наступления ВСУ. Представьте, что вам приходится воевать в степи, где холодно и дует ветер, приводит пример эксперт. Противник сталкивается с такими же условиями. Но Вооруженным силам в этом плане легче - они у себя дома и у них есть надежный тыл.

"Еще до конца ноября южную группировку россиян покосят болезни. И учитывая то, какие у них аптечки, то противовоспалительные, противовирусные, противопростудные препараты у них отсутствуют. К тому же никакой подготовки к зимним условиям у них не наблюдается. Нет никакой информации о том, что российская логистика занимается обеспечением печек, строительных материалов для блиндажей", - отметил собеседник. По его словам, зима для оккупантов может быть очень сложной.