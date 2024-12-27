Як зігрітися вдома без опалення та електрики: поради фахівців із безпеки

Фахівці з безпеки життєдіяльності нагадують про важливість підготовки до холодів та можливих перебоїв із теплопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОДА.

У зв’язку з настанням холодів та ризиком перебоїв із теплопостачанням, фахівці навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області нагадують про важливість бути готовими до різних надзвичайних ситуацій.

Як зігрітися вдома: прості та дієві поради

Одягайтеся за принципом "капусти" : Кілька шарів легкого одягу краще утримують тепло, ніж один товстий светр.

: Кілька шарів легкого одягу краще утримують тепло, ніж один товстий светр. Користуйтеся теплими ковдрами : Вкривайтеся щільною ковдрою або навіть двома. Також варто постелити одну ковдру поверх матраца, щоб зберігати тепло під час сну.

: Вкривайтеся щільною ковдрою або навіть двома. Також варто постелити одну ковдру поверх матраца, щоб зберігати тепло під час сну. Придбайте термобілизну : Вона чудово утримує тепло та забезпечує комфорт у холодну пору.

: Вона чудово утримує тепло та забезпечує комфорт у холодну пору. Тримайте ноги у теплі : Носіть теплі шкарпетки, кімнатні капці та слідкуйте, щоб ноги завжди були сухими.

: Носіть теплі шкарпетки, кімнатні капці та слідкуйте, щоб ноги завжди були сухими. Грілки та пляшки з гарячою водою: Вони допоможуть нагріти ліжко чи зігріти ноги.

Вони допоможуть нагріти ліжко чи зігріти ноги. Рухайтеся : Фізична активність ефективно допомагає зігрітися. Проте, якщо спітнієте, одразу змініть одяг.

: Фізична активність ефективно допомагає зігрітися. Проте, якщо спітнієте, одразу змініть одяг. Пийте гарячі напої : Натуральний чай, трав’яні настої чи бульйони не лише зігріють, а й підтримають здоров’я.

: Натуральний чай, трав’яні настої чи бульйони не лише зігріють, а й підтримають здоров’я. Уникайте алкоголю: Хоча він може створювати ілюзію теплоти, насправді це хибне відчуття, яке може призвести до переохолодження.

Підготуйтеся заздалегідь

Фахівці нагадують, що холодна погода може тривати довго, тож варто заздалегідь подбати про утеплення свого житла, запаси теплого одягу та необхідного приладдя.