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Как согреться дома без отопления и электричества: советы специалистов по безопасности

Украина, Пятница 27 декабря 2024 14:03
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Как согреться дома без отопления и электричества: советы специалистов по безопасности Фото: как согреться зимой (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Специалисты по безопасности жизнедеятельности напоминают о важности подготовки к холодам и возможным перебоям с теплоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОГА.

В связи с наступлением холодов и риском перебоев с теплоснабжением, специалисты учебно-методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Херсонской области напоминают о важности быть готовыми к различным чрезвычайным ситуациям.

Как согреться дома: простые и действенные советы

  • Одевайтесь по принципу "капусты": Несколько слоев легкой одежды лучше удерживают тепло, чем один толстый свитер.
  • Пользуйтесь теплыми одеялами: Укрывайтесь плотным одеялом или даже двумя. Также стоит постелить одно одеяло поверх матраса, чтобы сохранять тепло во время сна.
  • Приобретите термобелье: Оно прекрасно удерживает тепло и обеспечивает комфорт в холодное время.
  • Держите ноги в тепле: Носите теплые носки, комнатные тапочки и следите, чтобы ноги всегда были сухими.
  • Грелки и бутылки с горячей водой: Они помогут нагреть кровать или согреть ноги.
  • Двигайтесь: Физическая активность эффективно помогает согреться. Однако, если вспотеете, сразу смените одежду.
  • Пейте горячие напитки: Натуральный чай, травяные настои или бульоны не только согреют, но и поддержат здоровье.
  • Избегайте алкоголя: Хотя он может создавать иллюзию теплоты, на самом деле это ложное ощущение, которое может привести к переохлаждению.

Подготовьтесь заранее

Специалисты напоминают, что холодная погода может длиться долго, поэтому стоит заранее позаботиться об утеплении своего жилья, запасах теплой одежды и необходимых принадлежностей.

Напомним, что переохлаждение организма очень опасно для здоровья. Особенно холод может негативно повлиять на маленьких детей, людей с хроническими заболеваниями и людей старше 65 лет.

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