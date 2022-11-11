Як у жовтні не буде. Аналітики ISW оцінили ймовірність масованих ударів Росії

Російським силам, ймовірно, знадобляться місяці, щоб нагромадити необхідну кількість систем високоточної зброї, щоб повернутися до темпів ударів, які вони завдавали в середині жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, російські сили сильно виснажили свій арсенал систем високоточної зброї, тому їм важко підтримувати темп своєї кампанії проти української інфраструктури.

Експерти вважають, що президент Росії Володимир Путін, можливо, наказав про проведення кампанії проти української критичної інфраструктури, щоб вислужитися перед російським провоєнним націоналістичним табором, який послідовно вимагає ескалації в Україні.

Зниження темпів кампанії сприятиме відновленню критики Путіна. При цьому російські сили, ймовірно, збережуть здатність пошкоджувати найважливішу українську інфраструктуру, але навряд чи зможуть завдати вирішальної та довготривалої шкоди, зазначають в ISW.

Нагадаємо, що російські окупанти вивели на бойове чергування в Чорне море два ракетоносці, на озброєнні яких знаходяться 16 крилатих ракет типу "Калібр". Існує загроза атак.

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