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Как в октябре не будет. Аналитики ISW оценили вероятность массированных ударов России

Новина українською →
Киев, Пятница 11 ноября 2022 06:49
Как в октябре не будет. Аналитики ISW оценили вероятность массированных ударов России Фото: аналитики ISW оценили вероятность массированных ударов России (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российским силам, вероятно, потребуются месяцы, чтобы накопить необходимое количество систем высокоточного оружия, чтобы вернуться к темпам ударов, которые они наносили в середине октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, российские силы сильно истощили свой арсенал систем высокоточного оружия, поэтому им будет сложно поддерживать темп своей кампании против украинской инфраструктуры.

Эксперты считают, что президент России Владимир Путин, возможно, отдал приказ о проведении кампании против украинской критической инфраструктуры, чтобы выслужиться перед российским провоенным националистическим лагерем, который последовательно требует эскалации в Украине.

Снижение темпов кампании будет способствовать возобновлению критики Путина. При этом российские силы, вероятно, сохранят способность повреждать важнейшую украинскую инфраструктуру, но вряд ли смогут нанести решающий и долговременный ущерб, отмечают в ISW.

Напомним, что российские оккупанты вывели на боевое дежурство в Черное море два ракетоносца, на вооружении которых находятся 16 крылатых ракет типа "Калибр". Существует угроза атак.

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