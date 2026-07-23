Як згорає бронь після звільнення і чи є перехідний період: деталі від юриста

Як анулюють броню

Список підстав для скасування бронювання є вичерпним та визначений пунктом 31 урядового Порядку №76.

Бронь анулюється у разі звільнення робітника, втрати підприємством статусу критично важливого, ліквідації компанії або за поданням керівника.

У той же час, внутрішнє переведення співробітника на іншу посаду або в інший підрозділ у межах тієї ж компанії не скасовує бронювання. У такому разі переоформлювати документи наново не потрібно.

Головний нюанс із квотами

Якщо на місце звільненої людини потрібно терміново забронювати іншого фахівця, роботодавцям радять дотримуватись чіткої послідовності:

спочатку розбронювати чинного працівника;

після цього оформляти звільнення.

Сама процедура розбронювання займає близько 15 хвилин, проте оновлення кадрових відомостей у додатку "Дія" триває до двох діб. Поки старий робітник враховується у системі, забронювати нового за цією ж квотою неможливо.