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Як згорає бронь після звільнення і чи є перехідний період: деталі від юриста

18:00 23.07.2026 Чт
1 хв
Юрист дав критичним підприємствам важливу пораду
aimg Іван Носальський aimg Василина Копитко
Ілюстративне фото: бронювання згорає після звільнення (Getty Images)

Бронювання від мобілізації анулюється автоматично протягом доби після звільнення працівника та внесення відомостей до Пенсійного фонду.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив юрист ЮК "Приходько та партнери" Микола Сіренко.

Як анулюють броню

Список підстав для скасування бронювання є вичерпним та визначений пунктом 31 урядового Порядку №76.

Бронь анулюється у разі звільнення робітника, втрати підприємством статусу критично важливого, ліквідації компанії або за поданням керівника.

У той же час, внутрішнє переведення співробітника на іншу посаду або в інший підрозділ у межах тієї ж компанії не скасовує бронювання. У такому разі переоформлювати документи наново не потрібно.

Головний нюанс із квотами

Якщо на місце звільненої людини потрібно терміново забронювати іншого фахівця, роботодавцям радять дотримуватись чіткої послідовності:

  • спочатку розбронювати чинного працівника;
  • після цього оформляти звільнення.

Сама процедура розбронювання займає близько 15 хвилин, проте оновлення кадрових відомостей у додатку "Дія" триває до двох діб. Поки старий робітник враховується у системі, забронювати нового за цією ж квотою неможливо.

Нагадаємо, раніше Кабмін оновив критерії надання підприємствам критичного статусу.

На цьому тлі рішення про критичність більшості підприємств діятимуть не довше 1 вересня 2026 року.

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Бронювання від мобілізаціїВійна в УкраїніМобілізація в Україні