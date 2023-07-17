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Як "зернова угода" може працювати без Росії: пояснення Мінагрополітики

Фото: у Мінагрополітики розповіли, як зернова угода може працювати без Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна створила страховий фонд на випадок виходу Росії із "зернової угоди". Зараз там - 20 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького в ефірі телемарафону.

"У бюджеті поточного року дійсно передбачена стаття у розмірі 20 млрд гривень, яка може бути застосована для компенсації втрат у рамках здійснення зернових перевезень Чорним морем у разі відсутності гарантій від країни-агресора", - заявив Висоцький.

За його словами, порядок дії такого страхового фонду вже було затверджено Кабміном. Там зазначено, що можуть бути застраховані судна, які перевозять зерно, і що рішення про надання компенсацій аналізується та може ухвалюватися урядом.

"Наразі деталі обговорюються з потенційними учасниками цього механізму. Буквально днями воно буде фіналізуватися і з урахуванням, зокрема, домовленостей з міжнародними партнерами, зокрема Туреччиною, вже можна буде назвати кінцеві дати та критерії функціонування", - розповів Висоцький.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, Росія останні кілька місяців відмовлялася виконувати "зернову угоду" повною мірою та погрожувала вийти з домовленостей. Представники країни-агресора заявляли про нібито невиконання їхніх умов.

Вже сьогодні, 17 липня, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що його країна призупиняє участь у "зерновій угоді", поки "її умови не виконають".

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