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Как "зерновая сделка" может работать без России: объяснение Минагрополитики

Фото: в Минагрополитики рассказали, как зерновая сделка может работать без России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина создала страховой фонд на случай выхода России из "зерновой сделки". Сейчас там - 20 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого в эфире телемарафона.

"В бюджете текущего года действительно предусмотрена статья в размере 20 млрд гривен, которая может быть применена для компенсации потерь в рамках совершения зерновых перевозок по Черному морю в случае отсутствия гарантий от страны-агрессора", - заявил Высоцкий.

По его словам, порядок действия такого страхового фонда уже был утвержден Кабмином. Там указано, что могут быть застрахованы суда, которые перевозят зерно, и что решение о предоставлении компенсациях анализируется и может приниматься правительством.

"Сейчас детали обсуждаются с потенциальными участниками этого механизма. Буквально на днях оно будет финализироваться и с учетом, в том числе, договоренностей с международными партнерами, в частности Турцией, уже можно будет назвать конечные даты и критерии функционирования", - рассказал Высоцкий.

Выход России из "зерновой сделки"

Напомним, Россия последние несколько месяцев отказывалась выполнять "зерновую сделку" в полной мере и угрожала выйти из договоренностей. Представители страны-агрессора заявляли о якобы невыполнении их условий.

Уже сегодня, 17 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его страна приостанавливает участие в "зерновой сделке", пока "ее условия не выполнят".

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