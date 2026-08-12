Як зекономити 10 тисяч гривень взимку: енергетики дали пораду українцям

"Для власників житла з електроопаленням діє пільговий тариф. Завдяки йому за опалювальний сезон можна зекономити в середньому близько 10 тисяч гривень. Але є важливий нюанс - оформити цей тариф потрібно заздалегідь", - йдеться у заяві.

Для цього українцям треба підготувати документи, подати заявку на сайті їхнього оператора системи розподілу і дочекатися оновлення документів.

"Якщо у вашому технічному паспорті ще не зазначено, що житло має електроопалення, може знадобитись додатковий огляд обладнання", - попередили у ДТЕК.

Українців, які взимку планують опалювати житло електрикою, закликали не відкладати оформлення, адже чим раніше вони подадуть документи, тим швидше почне діяти пільговий тариф.