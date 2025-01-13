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Чи насправді повістки "роздають" лише безробітним чоловікам: роз’яснення від Сухопутних військ

Фото: Оповіщення в ТЦК та СП (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Повістки можуть отримувати не тільки ті, хто не працює, а й люди, які працюють на підприємствах, де немає бронювання працівників. Також, важливим критерієм є наявність відстрочки чи бронювання.

Про це заявила офіцер Управління комунікацій Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Наталія Кіндратів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір KyivFM.

В Україні триває мобілізація, і ТЦК та СП (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки) активно працюють над сповіщенням військовозобов’язаних громадян. 

Як проводиться оповіщення

Оповіщення здійснюється у різних форматах:

  • У громадських місцях: на вулицях, у парках, торговельних центрах тощо.
  • На підприємствах і в установах: ТЦК надсилають розпорядження про виклик військовозобов’язаних працівників.

"Ця частина роботи не така помітна, як робота в громадських місцях. Але тут, якби теж різниці, якоїсь немає.Тому що, як і на підприємствах, установах чи організаціях, проводиться сповіщення шляхом виклику", - наголосила Наталія Кіндратів.

Сповіщення відбувається для всіх громадян віком від 18 до 60 років, незалежно від місця їхньої роботи чи статусу зайнятості.

Перевірка документів

Під час перевірки документів з’ясовується:

  • Чи має особа право на відстрочку або бронювання.
  • Чи не виключена вона з військового обліку за станом здоров’я.

Якщо людина не має відстрочки або бронювання, вона обов’язково скеровується на військово-лікарську комісію (ВЛК). Основний критерій для мобілізації - придатність до служби за станом здоров’я.

Кого мобілізують

Мобілізації підлягають громадяни, які:

  • Не мають права на відстрочку (наприклад, не працюють на критично важливому підприємстві, яке забронювало їх як необхідного працівника).
  • Є придатними до служби за станом здоров’я.

"Якщо людина по стану здоровʼя підходить для військової служби, то вона підлягає мобілізації", - наголосила Наталія Кіндратів.

Нагадаємо, що закон України "Про військовий обов’язок і військову службу", не обмежує вручення повісток лише місцем реєстрації особи. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) мають право вручати повістки за місцем фактичного перебування громадянина.

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ТЦКЗбройні сили УкраїниМобілізація в Україні