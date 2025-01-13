Чи насправді повістки "роздають" лише безробітним чоловікам: роз’яснення від Сухопутних військ

Повістки можуть отримувати не тільки ті, хто не працює, а й люди, які працюють на підприємствах, де немає бронювання працівників. Також, важливим критерієм є наявність відстрочки чи бронювання.
Про це заявила офіцер Управління комунікацій Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Наталія Кіндратів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір KyivFM.
В Україні триває мобілізація, і ТЦК та СП (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки) активно працюють над сповіщенням військовозобов’язаних громадян.
Оповіщення здійснюється у різних форматах:
"Ця частина роботи не така помітна, як робота в громадських місцях. Але тут, якби теж різниці, якоїсь немає.Тому що, як і на підприємствах, установах чи організаціях, проводиться сповіщення шляхом виклику", - наголосила Наталія Кіндратів.
Сповіщення відбувається для всіх громадян віком від 18 до 60 років, незалежно від місця їхньої роботи чи статусу зайнятості.
Під час перевірки документів з’ясовується:
Якщо людина не має відстрочки або бронювання, вона обов’язково скеровується на військово-лікарську комісію (ВЛК). Основний критерій для мобілізації - придатність до служби за станом здоров’я.
Мобілізації підлягають громадяни, які:
"Якщо людина по стану здоровʼя підходить для військової служби, то вона підлягає мобілізації", - наголосила Наталія Кіндратів.
Нагадаємо, що закон України "Про військовий обов’язок і військову службу", не обмежує вручення повісток лише місцем реєстрації особи. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) мають право вручати повістки за місцем фактичного перебування громадянина.