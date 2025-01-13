Чи насправді повістки "роздають" лише безробітним чоловікам: роз’яснення від Сухопутних військ

В Україні триває мобілізація, і ТЦК та СП (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки) активно працюють над сповіщенням військовозобов’язаних громадян.

Як проводиться оповіщення

Оповіщення здійснюється у різних форматах:

У громадських місцях: на вулицях, у парках, торговельних центрах тощо.

на вулицях, у парках, торговельних центрах тощо. На підприємствах і в установах: ТЦК надсилають розпорядження про виклик військовозобов’язаних працівників.

"Ця частина роботи не така помітна, як робота в громадських місцях. Але тут, якби теж різниці, якоїсь немає.Тому що, як і на підприємствах, установах чи організаціях, проводиться сповіщення шляхом виклику", - наголосила Наталія Кіндратів.

Сповіщення відбувається для всіх громадян віком від 18 до 60 років, незалежно від місця їхньої роботи чи статусу зайнятості.

Перевірка документів

Під час перевірки документів з’ясовується:

Чи має особа право на відстрочку або бронювання.

Чи не виключена вона з військового обліку за станом здоров’я.

Якщо людина не має відстрочки або бронювання, вона обов’язково скеровується на військово-лікарську комісію (ВЛК). Основний критерій для мобілізації - придатність до служби за станом здоров’я.

Кого мобілізують

Мобілізації підлягають громадяни, які:

Не мають права на відстрочку (наприклад, не працюють на критично важливому підприємстві, яке забронювало їх як необхідного працівника).

(наприклад, не працюють на критично важливому підприємстві, яке забронювало їх як необхідного працівника). Є придатними до служби за станом здоров’я.

"Якщо людина по стану здоровʼя підходить для військової служби, то вона підлягає мобілізації", - наголосила Наталія Кіндратів.