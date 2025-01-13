Действительно ли повестки "раздают" только безработным мужчинам: разъяснение от Сухопутных войск

Повестки могут получать не только те, кто не работает, но и люди, которые работают на предприятиях, где нет бронирования работников. Также, важным критерием является наличие отсрочки или бронирования.
Об этом заявила офицер Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Наталья Киндратив, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир KyivFM.
В Украине продолжается мобилизация, и ТЦК и СП (территориальные центры комплектования и социальной поддержки) активно работают над оповещением военнообязанных граждан.
Оповещение осуществляется в различных форматах:
"Эта часть работы не такая заметная, как работа в общественных местах. Но здесь, как бы тоже разницы, какой-то нет. Потому что, как и на предприятиях, учреждениях или организациях, проводится оповещение путем вызова", - отметила Наталья Киндратив.
Оповещение происходит для всех граждан в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от места их работы или статуса занятости.
Во время проверки документов выясняется:
Если человек не имеет отсрочки или бронирования, он обязательно направляется на военно-врачебную комиссию (ВВК). Основной критерий для мобилизации - пригодность к службе по состоянию здоровья.
Мобилизации подлежат граждане, которые:
"Если человек по состоянию здоровья подходит для военной службы, то он подлежит мобилизации", - отметила Наталья Киндратив.
Напомним, что закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", не ограничивает вручение повесток только местом регистрации лица. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) имеют право вручать повестки по месту фактического пребывания гражданина.