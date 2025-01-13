Действительно ли повестки "раздают" только безработным мужчинам: разъяснение от Сухопутных войск

В Украине продолжается мобилизация, и ТЦК и СП (территориальные центры комплектования и социальной поддержки) активно работают над оповещением военнообязанных граждан.

Как проводится оповещение

Оповещение осуществляется в различных форматах:

В общественных местах: на улицах, в парках, торговых центрах и тому подобное.

на улицах, в парках, торговых центрах и тому подобное. На предприятиях и в учреждениях: ТЦК присылают распоряжение о вызове военнообязанных работников.

"Эта часть работы не такая заметная, как работа в общественных местах. Но здесь, как бы тоже разницы, какой-то нет. Потому что, как и на предприятиях, учреждениях или организациях, проводится оповещение путем вызова", - отметила Наталья Киндратив.

Оповещение происходит для всех граждан в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от места их работы или статуса занятости.

Проверка документов

Во время проверки документов выясняется:

Имеет ли лицо право на отсрочку или бронирование.

Не исключен ли он с воинского учета по состоянию здоровья.

Если человек не имеет отсрочки или бронирования, он обязательно направляется на военно-врачебную комиссию (ВВК). Основной критерий для мобилизации - пригодность к службе по состоянию здоровья.

Кого мобилизуют

Мобилизации подлежат граждане, которые:

Не имеют права на отсрочку (например, не работают на критически важном предприятии, которое забронировало их как необходимого работника).

(например, не работают на критически важном предприятии, которое забронировало их как необходимого работника). Пригодны к службе по состоянию здоровья.

"Если человек по состоянию здоровья подходит для военной службы, то он подлежит мобилизации", - отметила Наталья Киндратив.