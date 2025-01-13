Чи насправді повістки "роздають" лише безробітним чоловікам: роз’яснення від Сухопутних військ
Повістки можуть отримувати не тільки ті, хто не працює, а й люди, які працюють на підприємствах, де немає бронювання працівників. Також, важливим критерієм є наявність відстрочки чи бронювання.
Про це заявила офіцер Управління комунікацій Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Наталія Кіндратів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір KyivFM.
В Україні триває мобілізація, і ТЦК та СП (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки) активно працюють над сповіщенням військовозобов’язаних громадян.
Як проводиться оповіщення
Оповіщення здійснюється у різних форматах:
- У громадських місцях: на вулицях, у парках, торговельних центрах тощо.
- На підприємствах і в установах: ТЦК надсилають розпорядження про виклик військовозобов’язаних працівників.
"Ця частина роботи не така помітна, як робота в громадських місцях. Але тут, якби теж різниці, якоїсь немає.Тому що, як і на підприємствах, установах чи організаціях, проводиться сповіщення шляхом виклику", - наголосила Наталія Кіндратів.
Сповіщення відбувається для всіх громадян віком від 18 до 60 років, незалежно від місця їхньої роботи чи статусу зайнятості.
Перевірка документів
Під час перевірки документів з’ясовується:
- Чи має особа право на відстрочку або бронювання.
- Чи не виключена вона з військового обліку за станом здоров’я.
Якщо людина не має відстрочки або бронювання, вона обов’язково скеровується на військово-лікарську комісію (ВЛК). Основний критерій для мобілізації - придатність до служби за станом здоров’я.
Кого мобілізують
Мобілізації підлягають громадяни, які:
- Не мають права на відстрочку (наприклад, не працюють на критично важливому підприємстві, яке забронювало їх як необхідного працівника).
- Є придатними до служби за станом здоров’я.
"Якщо людина по стану здоровʼя підходить для військової служби, то вона підлягає мобілізації", - наголосила Наталія Кіндратів.
Нагадаємо, що закон України "Про військовий обов’язок і військову службу", не обмежує вручення повісток лише місцем реєстрації особи. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) мають право вручати повістки за місцем фактичного перебування громадянина.