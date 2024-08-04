Як збільшити запас ходу електромобіля: кілька важливих порад

Повному переходу автотранспорту на електропривод заважає та сама проблема електромобіля, що і сто років тому: замала автономність і довгий процес "заправки" батареї. Поки конструктори намагаються вирішити цю проблему, нинішні власники електромобілів навчаються продовжувати пробіг доступними їм методами.
Про те, як збільшити автономність електромобіля, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autobild та L`Automobile Magazine.
Відрадно, що з кожним новим поколінням електромобілів їхня далекобійність потроху зростає, але за цим показником навіть найкращі моделі поки що не зрівнялись з бензиновими та дизельними машинами.
Як і у випадку з машинами з ДВЗ, витрата енергії електромобілем залежить від того, як водій поводиться з акселератором. А значить, треба дотримуватись таких правил:
Намагайтесь їздити маршрутами, де менше підйомів, світлофорів, переходів і просто перехресть, де немає швидкісних магістралей, якими вам доведеться рухатись з неекономічною швидкістю. Пам’ятайте, що найбільш оптимальний режим для електромобіля – максимально тривалий рух без уповільнень і прискорень на швидкості 20 – 60 км/год.
По-перше, слідкуйте за тиском – він має бути таким, як радить виробник машини. Надто високий тиск теж погано впливає на економічність, хоча і не так критично, як низький. Якщо є змога обирати, уникайте низькопрофільних шин на великих дисках – вони вимагають більше енергії на розкручування при розгоні і мають більший опір коченню.
Друге питання – купуйте шини, які виробник заявляє як енергозберігаючі. У провідних шинних компаній є моделі, позиціоновані спеціально для електричних авто.
Не возіть в машині нічого важкого і зайвого. Наприклад, залишайте вдома те, що ми зазвичай постійно тримаємо в багажнику – дитяче крісло, запас води, каністри з оливою та омивайкою, інструменти, якими користуємось на дачі… Замість повнорозмірної запаски можна придбати легку і компактну докатку, а якщо ви не виїжджаєте з міста – стандартній ремкомплект з компресором і балончиком.
Спека і мороз знижують віддачу тягової батареї. А крім того, охолодження чи обігрів салону потребують чималих додаткових витрат енергії. Тому влітку намагайтесь не паркуватись на сонці, а взимку для тривалої стоянки шукайте більш-менш теплий підземний паркінг.
Так, питання автономності все ще залишається ключовим для електромобіля. І купуючи його, треба бути готовим до постійного клопоту навколо економії енергії. Єдиний спосіб уникнути цього – налагодити використання батарейної машини у повній відповідності з її можливостями: на недовгих маршрутах і з можливістю щоденної підзарядки.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, яким буває повний привод на пікапах та позашляховиках.