Как увеличить запас хода электромобиля: несколько важных советов

Отрадно, что с каждым новым поколением электромобилей их дальнобойность постепенно возрастает, но по этому показателю даже самые лучшие модели пока не сравнялись с бензиновыми и дизельными машинами.

Стиль управления

Как и в случае с машинами с ДВС, расход энергии электромобилем зависит от того, как водитель обращается с акселератором. А значит, нужно соблюдать следующие правила:

Не стартовать с места резко. При энергичном старте рядовой электромобиль потребляет в четыре раза больше энергии, чем при спокойном движении в городских условиях;

Меньшая скорость – более полная батарея. На загородных трассах ваш крейсерский режим – 80-90 км/ч, хотя ближе к идеалу будет 60 км/ч;

Не забывайте о кнопке Eco (или аналогичном режиме движения) на панели электромобиля. Он принудительно сдерживает динамику, избегая ненужного водителю перерасход энергии. Рекуперация при торможении в этом режиме также более эффективна;

Захватите режим рекуперации. Он имеется в каждом современном электромобиле: до 70% кинетической энергии торможения можно превратить в электроэнергию и вернуть в батарею. Но для этого следует научиться правильно пользоваться педалями и накатом машины перед перекрестками, светофорами, спусками и т.п.;

Пользуйтесь круиз-контролем. Как и на машине с ДВС, автоматическое поддержание заданной скорости экономит запас километров в батарее. Ведь каждое, даже незначительное нажатие акселератора – это напрасно израсходованные ваты и киловаты.

Правильные маршруты

Старайтесь ездить по маршрутам, где меньше подъемов, светофоров, переходов и просто перекрестков, где нет скоростных магистралей, по которым вам придется двигаться с неэкономичной скоростью. Помните, что наиболее оптимальный режим для электромобиля – максимальное длительное движение без замедлений и ускорений на скорости 20 – 60 км/ч.

Шины

Во-первых, следите за давлением – оно должно быть таким, как советует изготовитель машины. Слишком высокое давление тоже плохо влияет на экономичность, хотя и не так критично, как низкое. Если можно выбрать, избегайте низкопрофильных шин на больших дисках – они требуют больше энергии на раскрутку при разгоне и имеют большее сопротивление качению.

Второй вопрос – покупайте шины, которые производитель заявляет как энергосберегающие. У ведущих шинных компаний есть модели, позиционированные специально для электрических автомобилей.

Ничего лишнего

Не возите в машине ничего тяжелого и излишнего. Например, оставляйте дома то, что обычно постоянно держим в багажнике – детское кресло, запас воды, канистры с маслом и омывайкой, инструменты, которыми пользуемся на даче… Вместо полноразмерной запаски можно приобрести легкую и компактную докатку, а если вы не выезжаете из города – стандартный ремкомплект с компрессором и баллончиком.

Температура

Жара и мороз снижают отдачу тяговой батареи. Кроме того, охлаждение или обогрев салона требуют немалых дополнительных затрат энергии. Поэтому летом старайтесь не парковаться на солнце, а зимой для длительной стоянки ищите более или менее теплый паркинг.

Кратко

Да, вопрос автономности все еще остается ключевым для электромобиля. И покупая его, нужно быть готовым к постоянным хлопотам вокруг экономии энергии. Единственный способ избежать этого – наладить использование батареи в полном соответствии с ее возможностями: на недолгих маршрутах и с возможностью ежедневной подзарядки.