Як зберегти зв'язок та інтернет під час блекауту: поради від Мінцифри

Внаслідок ворожих ударів по енергосистемі України - в низці областей вже відбуваються планові відключення електроенергії. Під час блекаутів можна зберегти зв'язок та доступ до інтернету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінцифри.
Як зберегти інтернет:
Як зберегти мобільний зв'язок:
У тому ж числі Мінцифри радить завантажити мапу "Пунктів незламності" в "Дії".
Як розповідало "Укренерго", сьогодні з 06:31 графіки аварійних відключень були запроваджені у Харківській області.
"Але в години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 Диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами", - зазначає "Укренерго".
У тому ж числі ліміти споживання діють для промислових споживачів у Криворіжжі.
Зокрема, сьогодні, 11 квітня, під час масованої атаки терористи повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка розташована в Київській області.
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