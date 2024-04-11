Як зберегти зв'язок та інтернет під час блекауту: поради від Мінцифри

Як зберегти інтернет:

уточніть у провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі за технологією xPON. Якщо ні, тоді знайдіть найближчого провайдера, який це зробив та подайте заявку на підключення. Для прискорення процесу - скооперуйтесь з сусідами;

придбайте джерело електроживлення для Wi-Fi роутера та кабель, щоб заживити роутер;

Як зберегти мобільний зв'язок:

відключить автовибір мереж;

знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafon UA, UA-KYIVSTAR, LIFECELL;

якщо зареєструватись не вдалось - спробуйте знову, або ж оберіть іншу мережу;

перевірте можливість вихідного дзвінка, SMS.

У тому ж числі Мінцифри радить завантажити мапу "Пунктів незламності" в "Дії".

Ситуація зі світлом

Як розповідало "Укренерго", сьогодні з 06:31 графіки аварійних відключень були запроваджені у Харківській області.

"Але в години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 Диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами", - зазначає "Укренерго".

У тому ж числі ліміти споживання діють для промислових споживачів у Криворіжжі.

Зокрема, сьогодні, 11 квітня, під час масованої атаки терористи повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка розташована в Київській області.