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Як зберегти зв'язок та інтернет під час блекауту: поради від Мінцифри

Фото: в Мінцифри розповіли, як зберегти зв'язок та інтернет під час блекауту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок ворожих ударів по енергосистемі України - в низці областей вже відбуваються планові відключення електроенергії. Під час блекаутів можна зберегти зв'язок та доступ до інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінцифри.

 Як зберегти інтернет: 

  • уточніть у провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі за технологією xPON. Якщо ні, тоді знайдіть найближчого провайдера, який це зробив та подайте заявку на підключення. Для прискорення процесу - скооперуйтесь з сусідами; 
  • придбайте джерело електроживлення для Wi-Fi роутера та кабель, щоб заживити роутер; 

Як зберегти мобільний зв'язок: 

  • відключить автовибір мереж; 
  • знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafon UA, UA-KYIVSTAR, LIFECELL; 
  • якщо зареєструватись не вдалось - спробуйте знову, або ж оберіть іншу мережу; 
  • перевірте можливість вихідного дзвінка, SMS. 

У тому ж числі Мінцифри радить завантажити мапу "Пунктів незламності" в "Дії". 

Ситуація зі світлом 

Як розповідало "Укренерго", сьогодні з 06:31 графіки аварійних відключень були запроваджені у Харківській області. 

"Але в години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 Диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами", - зазначає "Укренерго". 

У тому ж числі ліміти споживання діють для промислових споживачів у Криворіжжі. 

Зокрема, сьогодні, 11 квітня, під час масованої атаки терористи повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка розташована в Київській області.

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