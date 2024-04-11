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Как сохранить связь и интернет во время блекаута: советы от Минцифры

Фото: в Минцифре рассказали, как сохранить связь и интернет во время блекаута (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вследствие вражеских ударов по энергосистеме Украины - в ряде областей уже происходят плановые отключения электроэнергии. Во время блэкаутов можно сохранить связь и доступ к интернету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минцифры.

Как сохранить интернет:

  • уточните у провайдера, перешел ли он на энергосберегающие интернет-сети по технологии xPON. Если нет, тогда найдите ближайшего провайдера, который это сделал и подайте заявку на подключение. Для ускорения процесса - скооперируйтесь с соседями;
  • приобретите источник электропитания для Wi-Fi роутера и кабель, чтобы запитать роутер;

Как сохранить мобильную связь:

  • отключите автовыбор сетей;
  • найдите и выберите доступную сеть: Vodafon UA, UA-KYIVSTAR, LIFECELL;
  • если зарегистрироваться не удалось - попробуйте снова, или же выберите другую сеть;
  • проверьте возможность исходящего звонка, SMS.

В том же числе Минцифры советует загрузить карту "Пунктов несокрушимости" в "Дія".

Ситуация со светом

Как рассказывало "Укрэнерго", сегодня с 06:31 графики аварийных отключений были введены в Харьковской области.

"Но в часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить пользование мощными энергоемкими приборами", - отмечает "Укрэнерго".

В том же числе лимиты потребления действуют для промышленных потребителей в Криворожье.

В частности, сегодня, 11 апреля, во время массированной атаки террористы полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая расположена в Киевской области.

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