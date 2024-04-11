Как сохранить связь и интернет во время блекаута: советы от Минцифры

Как сохранить интернет:

уточните у провайдера, перешел ли он на энергосберегающие интернет-сети по технологии xPON. Если нет, тогда найдите ближайшего провайдера, который это сделал и подайте заявку на подключение. Для ускорения процесса - скооперируйтесь с соседями;

приобретите источник электропитания для Wi-Fi роутера и кабель, чтобы запитать роутер;

Как сохранить мобильную связь:

отключите автовыбор сетей;

найдите и выберите доступную сеть: Vodafon UA, UA-KYIVSTAR, LIFECELL;

если зарегистрироваться не удалось - попробуйте снова, или же выберите другую сеть;

проверьте возможность исходящего звонка, SMS.

В том же числе Минцифры советует загрузить карту "Пунктов несокрушимости" в "Дія".

Ситуация со светом

Как рассказывало "Укрэнерго", сегодня с 06:31 графики аварийных отключений были введены в Харьковской области.

"Но в часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить пользование мощными энергоемкими приборами", - отмечает "Укрэнерго".

В том же числе лимиты потребления действуют для промышленных потребителей в Криворожье.

В частности, сегодня, 11 апреля, во время массированной атаки террористы полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая расположена в Киевской области.