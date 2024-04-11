Как сохранить связь и интернет во время блекаута: советы от Минцифры

Вследствие вражеских ударов по энергосистеме Украины - в ряде областей уже происходят плановые отключения электроэнергии. Во время блэкаутов можно сохранить связь и доступ к интернету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минцифры.
Как сохранить интернет:
Как сохранить мобильную связь:
В том же числе Минцифры советует загрузить карту "Пунктов несокрушимости" в "Дія".
Как рассказывало "Укрэнерго", сегодня с 06:31 графики аварийных отключений были введены в Харьковской области.
"Но в часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить пользование мощными энергоемкими приборами", - отмечает "Укрэнерго".
В том же числе лимиты потребления действуют для промышленных потребителей в Криворожье.
В частности, сегодня, 11 апреля, во время массированной атаки террористы полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая расположена в Киевской области.
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