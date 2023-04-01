Як зберегти заряд акумулятора на телефоні надовше: корисні поради

зменште яскравість дисплея до комфортного мінімуму або увімкніть режим "Адаптивне регулювання екрана". Завдяки режиму адаптивності яскравість екрана буде підлаштовуватися під освітлення навколо й економити заряд;
увімкніть режим енергоощадження. Це оптимізує функції телефона і збільшить час автономної роботи пристрою;
вимкніть на певний час модулі Bluetooth, GPS, Wi-Fi, якщо відсутні можливості для їх використання або стабільного під’єднання. При нестабільних підключеннях модулі безперервно сканують мережі й тим самим швидше розряджають батарею;
зменште час автоблокування екрана смартфона. Це дозволить пришвидшити його вимкнення, якщо екран телефона довго світиться без потреби;
замініть анімовану заставку робочого стола на статичну, вимкніть автообертання екрана, а також функції вібродзвінка та вібрації при натисканні на екран або кнопки;
визначте, які додатки вашого телефона працюють у фоновому режимі, і вимкніть непотрібні. Залиште лише ті, які покликані забезпечувати вам зв’язок: месенджер, дзвінки тощо.
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