Как сохранить заряд аккумулятора на телефоне подольше: полезные советы

уменьшите яркость дисплея до комфортного минимума или включите режим "Адаптивная регулировка экрана". Благодаря режиму адаптивности яркость экрана будет подстраиваться под освещение и экономить заряд;
включите режим энергосбережения. Это оптимизирует функции телефона и увеличит время автономной работы устройства;
отключите на время модули Bluetooth, GPS, Wi-Fi, если отсутствуют возможности для их использования или стабильного подключения. При нестабильных подключениях модули непрерывно сканируют сети и тем быстрее разряжают батарею;
уменьшите время автоблокировки экрана смартфона. Это позволит ускорить его выключение, если экран телефона долго горит без необходимости;
замените анимированную заставку рабочего стола на статическую, выключите автовращение экрана, а также функции вибровызова и вибрации при нажатии на экран или кнопки;
определите, какие приложения телефона работают в фоновом режиме, и выключите ненужные. Оставьте только те, которые призваны обеспечивать вам связь: мессенджер, звонки и т.д.
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