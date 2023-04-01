RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как сохранить заряд аккумулятора на телефоне подольше: полезные советы

Фото: украинцам дали несколько простых советов, которые сэкономят заряд мобильного телефона (zello tomsguide com)
Автор: Наталия Гурковская

Есть несколько простых советов, которые сэкономят заряд мобильного телефона. Они помогут максимально долго оставаться на связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

А именно:

  • уменьшите яркость дисплея до комфортного минимума или включите режим "Адаптивная регулировка экрана". Благодаря режиму адаптивности яркость экрана будет подстраиваться под освещение и экономить заряд;
  • включите режим энергосбережения. Это оптимизирует функции телефона и увеличит время автономной работы устройства;
  • отключите на время модули Bluetooth, GPS, Wi-Fi, если отсутствуют возможности для их использования или стабильного подключения. При нестабильных подключениях модули непрерывно сканируют сети и тем быстрее разряжают батарею;
  • уменьшите время автоблокировки экрана смартфона. Это позволит ускорить его выключение, если экран телефона долго горит без необходимости;
  • замените анимированную заставку рабочего стола на статическую, выключите автовращение экрана, а также функции вибровызова и вибрации при нажатии на экран или кнопки;
  • определите, какие приложения телефона работают в фоновом режиме, и выключите ненужные. Оставьте только те, которые призваны обеспечивать вам связь: мессенджер, звонки и т.д.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как защитить телефон от спама и нежелательных сообщений.

Также мы рассказывали, как через минуту узнать, прослушивается ли ваш телефон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
порадивимкнення світла