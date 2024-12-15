Як зберегти техніку під час відключень світла: поради від ДСНС

Перепади напруги, які часто трапляються після відновлення подачі електроенергії, можуть стати причиною виходу з ладу побутової техніки та електронних пристроїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій.
Як вберегтися під час аварійного відключення електроенергії та захистити майно:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як правильно зберігати їжу під час відключень світла.
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