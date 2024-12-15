Как сохранить технику во время отключений света: советы от ГСЧС

Перепады напряжения, которые часто случаются после восстановления подачи электроэнергии, могут стать причиной выхода из строя бытовой техники и электронных устройств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций .
Как уберечься во время аварийного отключения электроэнергии и защитить имущество:
Напомним, РБК-Украина писало о том, как правильно хранить еду во время отключений света.
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