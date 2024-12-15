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Как сохранить технику во время отключений света: советы от ГСЧС

Иллюстративное фото: ГСЧС объяснила, как сохранить технику во время отключений света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Перепады напряжения, которые часто случаются после восстановления подачи электроэнергии, могут стать причиной выхода из строя бытовой техники и электронных устройств.

Как уберечься во время аварийного отключения электроэнергии и защитить имущество:

  • выключайте все электроприборы из сети. Используйте стабилизаторы напряжения;
  • включение приборов выполняйте через 30 минут после восстановления электроснабжения, подключая их поэтапно, чтобы избежать резкого скачка потребления;
  • покупайте электротехнику только сертифицированную, в официальных точках продаж, и следуйте инструкциям по эксплуатации;
  • контролируйте работу обогревательных приборов и генераторов;
  • не устанавливайте розетки, переключатели и другие электроустройства на горючие поверхности;
  • не используйте газовые плиты для обогрева помещений;
  • не пытайтесь самостоятельно чинить электроснабжение, вмешиваясь в электрощитовые;
  • электрогенераторы следует размещать исключительно вне помещений;
  • не разводите открытый огонь в помещениях или на балконах.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как правильно хранить еду во время отключений света.

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ГСЧС