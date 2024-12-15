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Як зберегти техніку під час відключень світла: поради від ДСНС

Неділя 15 грудня 2024 15:49
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Як зберегти техніку під час відключень світла: поради від ДСНС Ілюстративне фото: ДСНС пояснила, як зберегти техніку під час відключень світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Перепади напруги, які часто трапляються після відновлення подачі електроенергії, можуть стати причиною виходу з ладу побутової техніки та електронних пристроїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій.

Як вберегтися під час аварійного відключення електроенергії та захистити майно:

  • вимикайте всі електроприлади з мережі. Використовуйте стабілізатори напруги;
  • увімкнення приладів виконуйте через 30 хвилин після відновлення електропостачання, підключаючи їх поетапно, щоб уникнути різкого стрибка споживання;
  • купуйте електротехніку тільки сертифіковану, в офіційних точках продажу, і дотримуйтесь інструкцій з експлуатації;
  • контролюйте роботу обігрівальних приладів та генераторів;
  • не встановлюйте розетки, перемикачі та інші електропристрої на горючі поверхні;
  • не використовуйте газові плити для обігріву приміщень;
  • не намагайтеся самостійно лагодити електропостачання, втручаючись в електрощитові;
  • електрогенератори слід розміщувати виключно поза приміщеннями;
  • не розводьте відкритий вогонь у приміщеннях або на балконах.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як правильно зберігати їжу під час відключень світла.

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