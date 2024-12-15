Як зберегти техніку під час відключень світла: поради від ДСНС
Ілюстративне фото: ДСНС пояснила, як зберегти техніку під час відключень світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Перепади напруги, які часто трапляються після відновлення подачі електроенергії, можуть стати причиною виходу з ладу побутової техніки та електронних пристроїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій.
Як вберегтися під час аварійного відключення електроенергії та захистити майно:
- вимикайте всі електроприлади з мережі. Використовуйте стабілізатори напруги;
- увімкнення приладів виконуйте через 30 хвилин після відновлення електропостачання, підключаючи їх поетапно, щоб уникнути різкого стрибка споживання;
- купуйте електротехніку тільки сертифіковану, в офіційних точках продажу, і дотримуйтесь інструкцій з експлуатації;
- контролюйте роботу обігрівальних приладів та генераторів;
- не встановлюйте розетки, перемикачі та інші електропристрої на горючі поверхні;
- не використовуйте газові плити для обігріву приміщень;
- не намагайтеся самостійно лагодити електропостачання, втручаючись в електрощитові;
- електрогенератори слід розміщувати виключно поза приміщеннями;
- не розводьте відкритий вогонь у приміщеннях або на балконах.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як правильно зберігати їжу під час відключень світла.
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