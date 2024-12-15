Як зберегти техніку під час відключень світла: поради від ДСНС

Ілюстративне фото: ДСНС пояснила, як зберегти техніку під час відключень світла (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перепади напруги, які часто трапляються після відновлення подачі електроенергії, можуть стати причиною виходу з ладу побутової техніки та електронних пристроїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій.

Як вберегтися під час аварійного відключення електроенергії та захистити майно: вимикайте всі електроприлади з мережі. Використовуйте стабілізатори напруги;

увімкнення приладів виконуйте через 30 хвилин після відновлення електропостачання, підключаючи їх поетапно, щоб уникнути різкого стрибка споживання;

купуйте електротехніку тільки сертифіковану, в офіційних точках продажу, і дотримуйтесь інструкцій з експлуатації;

контролюйте роботу обігрівальних приладів та генераторів;

не встановлюйте розетки, перемикачі та інші електропристрої на горючі поверхні;

не використовуйте газові плити для обігріву приміщень;

не намагайтеся самостійно лагодити електропостачання, втручаючись в електрощитові;

електрогенератори слід розміщувати виключно поза приміщеннями;

не розводьте відкритий вогонь у приміщеннях або на балконах.