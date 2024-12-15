Как сохранить технику во время отключений света: советы от ГСЧС

Иллюстративное фото: ГСЧС объяснила, как сохранить технику во время отключений света (Виталий Носач, РБК-Украина)

Перепады напряжения, которые часто случаются после восстановления подачи электроэнергии, могут стать причиной выхода из строя бытовой техники и электронных устройств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций .

Как уберечься во время аварийного отключения электроэнергии и защитить имущество: выключайте все электроприборы из сети. Используйте стабилизаторы напряжения;

включение приборов выполняйте через 30 минут после восстановления электроснабжения, подключая их поэтапно, чтобы избежать резкого скачка потребления;

покупайте электротехнику только сертифицированную, в официальных точках продаж, и следуйте инструкциям по эксплуатации;

контролируйте работу обогревательных приборов и генераторов;

не устанавливайте розетки, переключатели и другие электроустройства на горючие поверхности;

не используйте газовые плиты для обогрева помещений;

не пытайтесь самостоятельно чинить электроснабжение, вмешиваясь в электрощитовые;

электрогенераторы следует размещать исключительно вне помещений;

не разводите открытый огонь в помещениях или на балконах.