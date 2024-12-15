Как сохранить технику во время отключений света: советы от ГСЧС
Иллюстративное фото: ГСЧС объяснила, как сохранить технику во время отключений света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Перепады напряжения, которые часто случаются после восстановления подачи электроэнергии, могут стать причиной выхода из строя бытовой техники и электронных устройств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций .
Как уберечься во время аварийного отключения электроэнергии и защитить имущество:
- выключайте все электроприборы из сети. Используйте стабилизаторы напряжения;
- включение приборов выполняйте через 30 минут после восстановления электроснабжения, подключая их поэтапно, чтобы избежать резкого скачка потребления;
- покупайте электротехнику только сертифицированную, в официальных точках продаж, и следуйте инструкциям по эксплуатации;
- контролируйте работу обогревательных приборов и генераторов;
- не устанавливайте розетки, переключатели и другие электроустройства на горючие поверхности;
- не используйте газовые плиты для обогрева помещений;
- не пытайтесь самостоятельно чинить электроснабжение, вмешиваясь в электрощитовые;
- электрогенераторы следует размещать исключительно вне помещений;
- не разводите открытый огонь в помещениях или на балконах.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как правильно хранить еду во время отключений света.
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