Как завтра будут отключать свет по графикам: ответ "Укрэнерго"

В Украине графики отключения света завтра, 20 июня, будут снова действовать в течение всего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram .

Свет для объектов критической инфраструктуры выключать не будут.

Там уточнили, что причины для таких ограничений - высокий уровень потребления из-за жары и рабочих дней.

"Завтра, 20 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 00:00 до 24:00", - сказано в сообщении компании.

Отключения света в Украине

Отметим, в Украине применяют ограничения электроснабжения в рамках графиков, поскольку россияне сильно повредили генерацию страны своими ракетными и дроновыми атаками.

Ситуация с электроснабжением усложняется и из-за жаркой погоды - украинцы много пользуются кондиционерами и потребление растет.

В частности, сегодня, 19 июня, графики отключений света во всех регионах страны действуют весь день.

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