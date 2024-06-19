Как завтра будут отключать свет по графикам: ответ "Укрэнерго"
В Украине графики отключения света завтра, 20 июня, будут снова действовать в течение всего дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
"Завтра, 20 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 00:00 до 24:00", - сказано в сообщении компании.
Там уточнили, что причины для таких ограничений - высокий уровень потребления из-за жары и рабочих дней.
Свет для объектов критической инфраструктуры выключать не будут.
Отключения света в Украине
Отметим, в Украине применяют ограничения электроснабжения в рамках графиков, поскольку россияне сильно повредили генерацию страны своими ракетными и дроновыми атаками.
Ситуация с электроснабжением усложняется и из-за жаркой погоды - украинцы много пользуются кондиционерами и потребление растет.
В частности, сегодня, 19 июня, графики отключений света во всех регионах страны действуют весь день.
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