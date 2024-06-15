Як заспокоїтися на НМТ, щоб скласти на "відмінно": дієві поради від психолога

Складання вступних іспитів може бути дуже тривожною подією для дитини, особливо якщо вона надає цьому великого значення. Проте стрес і зайве хвилювання можуть лише стати на заваді.
Психологиня та гештальт-консультантка Олена Герженій в інтерв'ю РБК-Україна дала ефективні поради щодо заспокоєння під час НМТ.
Для того, щоби бути більш впевненими у своїх силах і здібностях перед іспитом, дотримуйтеся цих порад:
Олена Герженій каже, що наші емоції впливають на тіло. Якщо ви відчуваєте тривожність, у вас трясуться руки чи ноги, перехоплює дихання, зверніть увагу саме на тіло.
Найефективніший спосіб - це дихати. За словами Олени, зосереджене й свідоме виконання дихальних вправ може збалансувати дихання та сприяти заспокоєнню нервової системи
"Найвідоміша система має назву "Квадратне дихання". Повільно вдихніть, рахуючи до чотирьох. Затримайте дихання, рахуючи до чотирьох. Повільно видихніть, також рахуючи до чотирьох. Зробіть паузу, знову рахуючи до чотирьох. І повторити спочатку", - ділиться спеціалістка.
Знизити рівень тривожності також допомагають вправи з напруження й розслаблення м'язів. Вам потрібно просто максимально напружитися й розслабитися, так повторити кілька разів.
Для батьків, чиї діти складають цьогоріч НМТ чи вже готуються, Герженій дає окрему пораду.
"Підтримуйте своїх дітей у цей не простий період. Хваліть, заохочуйте, говоріть, що вони все зможуть і у них все вийде. Вони так потребують вашої підтримки та похвали. Пам'ятайте, навіть якщо дитина не складе тести, це - не кінець світу. Це лише один з етапів вашого життя", - каже вона.
Раніше ми розповідали, як проходить складання НМТ в умовах тривог і відключень світла.
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