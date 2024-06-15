Как успокоиться на НМТ, чтобы сдать на "отлично": действенные советы от психолога

Сдача поступительных экзаменов может быть очень тревожным событием для ребенка, особенно если он придает этому большое значение. Однако стресс и лишнее волнение могут только помешать.
Психолог и гештальт-консультант Елена Гержений в интервью РБК-Украина дала эффективные советы по успокоению во время НМТ.
Для того чтобы быть более уверенными в своих силах и способностях перед экзаменом, следуйте этим советам:
Елена Гержений говорит, что наши эмоции влияют на тело. Если вы чувствуете тревожность, у вас трясутся руки или ноги, перехватывает дыхание, обратите внимание именно на тело.
Самый эффективный способ - это дышать. По словам Елены, сосредоточенное и сознательное выполнение дыхательных упражнений может сбалансировать дыхание и способствовать успокоению нервной системы.
"Самая известная система называется "Квадратное дыхание". Медленно вдохните, считая до четырех. Задержите дыхание, считая до четырех. Медленно выдохните, также считая до четырех. Сделайте паузу, снова считая до четырех. И повторить сначала", - делится специалист.
Снизить уровень тревожности также помогают упражнения по напряжению и расслаблению мышц. Вам нужно просто максимально напрячься и расслабиться, так повторить несколько раз.
Для родителей, чьи дети сдают НМТ в этом году или уже готовятся, Гержений дает отдельный совет.
"Поддерживайте своих детей в этот не простой период. Хвалите, поощряйте, говорите, что они все смогут и у них все получится. Они так нуждаются в вашей поддержке и похвале. Помните, даже если ребенок не сдаст тесты, это - не конец мира. Это лишь один из этапов вашей жизни", - говорит она.
Ранее мы рассказывали, как происходит сдача НМТ в условиях тревог и отключений света.
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