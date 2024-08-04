Як не заснути за кермом: 7 порад для водіїв від поліції

Фото: як не заснути за кермом (freepik.com)

Ситуація на дорозі може змінитись будь-якої секунди, і не завжди залежить від вас. А отже важливо зберігати уважність та концентрацію за кермом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції.