Як не заснути за кермом: 7 порад для водіїв від поліції
Ситуація на дорозі може змінитись будь-якої секунди, і не завжди залежить від вас. А отже важливо зберігати уважність та концентрацію за кермом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції.
"Пам'ятайте, що довге керування, дуже виснажує, а втомлений водій — джерело підвищеної небезпеки на дорозі. Це може закінчитися трагічно не лише для самого водія, але й інших людей", - наголосили в поліції.
Правоохоронці підготували кілька важливих порад, щоб не заснути за кермом:
- добре виспіться перед поїздкою (здоровий сон має тривати не менше 7 годин, але перед поїздкою поспіть якнайдовше);
- уникайте поїздок за кермом в години, коли ви зазвичай спите;
- перед поїздкою не вживайте ліки, які викликають сонливість;
- підтримуйте розмову з пасажирами — це відмінно стимулює роботу головного мозку;
- тримайте салон авто в прохолоді, це вас збадьорить;
- робіть перерви кожні дві години, навіть якщо вам здається, що ви не втомилися;
- під час зупинки займайтеся фізичними вправами або дрімайте 15-20 хвилин.
Нагадаємо, раніше ми писали поради для тих, хто планує купувати свою першу машину.
Крім цього, РБК-Україна повідомляло, як швидко охолодити автомобіль без кондиціонера.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.