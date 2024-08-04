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Як не заснути за кермом: 7 порад для водіїв від поліції

Україна, Неділя 04 серпня 2024 21:31
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Як не заснути за кермом: 7 порад для водіїв від поліції Фото: як не заснути за кермом (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Ситуація на дорозі може змінитись будь-якої секунди, і не завжди залежить від вас. А отже важливо зберігати уважність та концентрацію за кермом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції.

"Пам'ятайте, що довге керування, дуже виснажує, а втомлений водій — джерело підвищеної небезпеки на дорозі. Це може закінчитися трагічно не лише для самого водія, але й інших людей", - наголосили в поліції.

Правоохоронці підготували кілька важливих порад, щоб не заснути за кермом:

  • добре виспіться перед поїздкою (здоровий сон має тривати не менше 7 годин, але перед поїздкою поспіть якнайдовше);
  • уникайте поїздок за кермом в години, коли ви зазвичай спите;
  • перед поїздкою не вживайте ліки, які викликають сонливість;
  • підтримуйте розмову з пасажирами — це відмінно стимулює роботу головного мозку;
  • тримайте салон авто в прохолоді, це вас збадьорить;
  • робіть перерви кожні дві години, навіть якщо вам здається, що ви не втомилися;
  • під час зупинки займайтеся фізичними вправами або дрімайте 15-20 хвилин.

Нагадаємо, раніше ми писали поради для тих, хто планує купувати свою першу машину.

Крім цього, РБК-Україна повідомляло, як швидко охолодити автомобіль без кондиціонера.

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