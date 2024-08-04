Как не уснуть за рулем: 7 советов для водителей от полиции

Ситуация на дороге может измениться в любую секунду, и не всегда зависит от вас. А значит важно сохранять внимательность и концентрацию за рулем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции.

"Помните, что долгое управление очень истощает, а уставший водитель - источник повышенной опасности на дороге. Это может закончиться трагически не только для самого водителя, но и для других людей", - подчеркнули в полиции.

Правоохранители подготовили несколько важных советов, чтобы не уснуть за рулем: