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Как не уснуть за рулем: 7 советов для водителей от полиции

Украина, Воскресенье 04 августа 2024 21:31
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Как не уснуть за рулем: 7 советов для водителей от полиции Фото: как не уснуть за рулем (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Ситуация на дороге может измениться в любую секунду, и не всегда зависит от вас. А значит важно сохранять внимательность и концентрацию за рулем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции.

"Помните, что долгое управление очень истощает, а уставший водитель - источник повышенной опасности на дороге. Это может закончиться трагически не только для самого водителя, но и для других людей", - подчеркнули в полиции.

Правоохранители подготовили несколько важных советов, чтобы не уснуть за рулем:

  • хорошо выспитесь перед поездкой (здоровый сон должен длиться не менее 7 часов, но перед поездкой поспите как можно дольше);
  • избегайте поездок за рулем в часы, когда вы обычно спите;
  • перед поездкой не употребляйте лекарства, вызывающие сонливость;
  • поддерживайте разговор с пассажирами – это отлично стимулирует работу головного мозга;
  • держите салон авто в прохладе, это вас взбодрит;
  • делайте перерывы каждые два часа, даже если вам кажется, что вы не устали;
  • во время остановки занимайтесь физическими упражнениями или дремайте 15-20 минут.

Напомним, ранее мы писали советы для тех, кто планирует покупать свою первую машину.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, как быстро охладить автомобиль без кондиционера.

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