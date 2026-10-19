Як зарядити ноутбук без світла: 7 потужних павербанків від 2400 грн

Блекаути через російські удари по енергосистемі України можуть надовго залишати без електрики не лише домівки, а й бізнес та інфраструктуру. У таких умовах ноутбук із тривалою автономністю стає важливим інструментом для роботи, зв’язку та доступу до даних.

Медіа РБК-Україна зібрало топ-7 павербанків, які дозволять лептопу працювати довше - як для виконання робочих тасків, так і для дозвілля.

Тонкі та компактні павербанки на щодень

Компактні павербанки зручно брати із собою у кафе, коворкінг, пункт незламності чи в дорогу. Вони дають ноутбуку ще кілька годин роботи без розетки, не займаючи багато місця в рюкзаку.

Baseus Blade HD 100W 20000mAh (PPBL000201)

Товщина Baseus Blade HD становить близько 18 мм, тому павербанк легко поміщається поруч із ноутбуком у рюкзаку.

Потужність та акумулятор: до 100 Вт на одному порту, ємність - 20 000 мАг (74 Вт·год), акумулятор Li-Polymer.

Порти: два USB-C із підтримкою до 65 Вт на вході та до 100 Вт на виході, а також два USB-A до 30 Вт. При одночасному заряджанні ноутбука та смартфона потужність розподіляється на 65 Вт і 30 Вт відповідно.

Оснащення: кабель USB-C - USB-C на 100 Вт довжиною 1 м, чохол і LED-дисплей, який показує рівень заряду, час роботи, струм та напругу.

Сумісність: MacBook Air/Pro 13 і 14", Dell XPS 13, ASUS ZenBook. Для ультрабука забезпечує близько 0,8 повного циклу заряджання, що може додати приблизно 4-5 годин роботи.

Ціна: від 3300 до 4400 грн.

Anker Prime 20000mAh 200W (A1336)

Витягнутий корпус Anker Prime займає небагато місця в рюкзаку, при цьому модель має запас потужності для одночасного заряджання кількох пристроїв.

Потужність та акумулятор: сумарна потужність - до 200 Вт, на один USB-C - до 100 Вт. Ємність - 20 000 мАг (72 Вт·год).

Порти: два USB-C з підтримкою до 100 Вт на вході та виході й один USB-A до 65 Вт. Сам павербанк заряджається на потужності до 100 Вт приблизно за 1 годину 15 хвилин.

Оснащення: кабель USB-C - USB-C на 100 Вт, чохол, кольоровий TFT-дисплей із показниками роботи та Bluetooth для керування через застосунок.

Сумісність: ультрабуки, iPhone, iPad та MacBook Pro 14"/16". MacBook Pro 14" можна зарядити до 50 відсотків приблизно за 40 хвилин, а для MacBook Air вистачає на один повний цикл.

Ціна: від 5600 до 7200 грн.

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AceFast M33 100W 20000mAh

AceFast M33 розрахований на щоденне використання та має вбудований плаский USB-C кабель, тому окремий кабель для заряджання ноутбука носити не потрібно.

Потужність та акумулятор: максимальна вихідна потужність - 100 Вт, ємність - 20 000 мАг (71,1 Вт·год).

Порти: вбудований USB-C кабель на 100 Вт, який також можна використовувати як ремінець, додатковий USB-C до 45 Вт та USB-A до 22,5 Вт.

Оснащення: прозорий елемент корпусу та кольоровий дисплей із інформацією про роботу пристрою.

Сумісність: Xiaomi Notebook Pro, HP Pavilion, MacBook Air M1/M2/M3. Забезпечує близько 0,75–0,8 повного циклу заряджання ноутбука.

Ціна: від 2400 до 3500 грн.

Потужні павербанки для тривалих блекаутів

Моделі цього класу мають більшу ємність і потужність, тому підходять для тривалих відключень та заряджання енергоємних ноутбуків, зокрема ігрових моделей і робочих станцій.

Cuktech 20 (P23) 210W 25000mAh

Cuktech 20 має корпус у формі витягнутого блока та акумуляторні елементи, розраховані на роботу з високими навантаженнями.

Потужність та акумулятор: до 140 Вт на одному порту за стандартом PD 3.1, сумарно - до 210 Вт. Ємність - 25 000 мАг (90 Вт·год).

Порти: USB-C1 із підтримкою до 110 Вт на вході та 140 Вт на виході, USB-C2 до 60 Вт та USB-A до 30 Вт.

Оснащення: кабель USB-C - USB-C на 240 Вт/6 А, TFT-дисплей із показниками потужності та світлова індикація стану.

Сумісність: ігрові ноутбуки Lenovo Legion, ASUS ROG, Acer Predator та MacBook Pro 16". Забезпечує приблизно 1 повний цикл для MacBook Pro 16" або до 1,3 циклу для компактного ультрабука.

Ціна: від 4900 до 6800 грн.

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Anker 737 GaNPrime 140W 24000mAh

Anker 737 використовує GaN-архітектуру та розрахований на заряджання пристроїв із високою потужністю.

Потужність та акумулятор: до 140 Вт на одному порту, ємність - 24 000 мАг (86,4 Вт·год).

Порти: два USB-C із підтримкою до 140 Вт на вході та виході й один USB-A до 18 Вт.

Оснащення: кабель USB-C - USB-C на 140 Вт, чохол, система захисту ActiveShield 2.0 і кольоровий дисплей.

Сумісність: MacBook Pro 16", Dell Latitude, ThinkPad. Для бізнес-ноутбуків забезпечує близько 1,1 повних циклу заряджання.

Ціна: від 4270 до 5500 грн.

Romoss PEA40 Pro 65W 40000mAh

Romoss PEA40 Pro важить близько 900 г, підходить для тривалих відключень електроенергії.

Потужність та акумулятор: до 65 Вт, ємність - 40 000 мАг (148 Вт·год).

Порти: двонаправлений USB-C до 65 Вт та два USB-A до 22,5 Вт.

Оснащення: цифровий LED-дисплей із рівнем заряду та кабель для заряджання.

Сумісність: MacBook Air та офісні ноутбуки ASUS, Acer, Lenovo і HP із потужністю заряджання до 65 Вт. Забезпечує близько 2-2,5 повних циклів, або до 15-20 годин додаткової роботи залежно від ноутбука та навантаження.

Ціна: від 3900 до 4700 грн.

Sandberg All-in-1 Powerbank 27000mAh 240W

Sandberg All-in-1 поєднує високу потужність із ємністю 97,2 Вт·год, тому може живити навіть два ноутбуки одночасно.

Потужність та акумулятор: сумарна потужність - до 240 Вт, на одному порту - до 140 Вт. Ємність - 27 000 мАг (97,2 Вт·год).

Порти: вбудований USB-C кабель на 140 Вт, додатковий USB-C до 100 Вт та USB-A до 22,5 Вт.

Оснащення: додатковий кабель USB-C - USB-C та дисплей із інформацією про рівень навантаження.

Сумісність: може одночасно заряджати два ноутбуки - наприклад, MacBook Pro 16" на 140 Вт і MacBook Air на 100 Вт. Для одного ноутбука забезпечує близько 1,3-1,5 повних циклів.

Ціна: від 3250 до 3990 грн.

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Як користуватися павербанком, щоб зберегти ресурс акумулятора?

Щоб павербанк не втратив ємність до наступного блекауту, важливо правильно заряджати, стежити за температурою та не зберігати пристрій тривалий час у крайніх станах заряду.

Не потрібно спеціально розряджати новий павербанк до 0%

Для сучасних літієвих акумуляторів повний розряд перед першим використанням не є необхідним і може додатково навантажувати елементи. Достатньо зарядити пристрій перед першим використанням відповідно до рекомендацій виробника.

Підключайте ноутбук до павербанка завчасно

Не варто чекати, поки акумулятор ноутбука повністю розрядиться. Підключення на рівні близько 20-30 відсотків дає змогу уникнути вимкнення пристрою та продовжити роботу без перерви.

Використовуйте відповідний кабель

Для заряджання ноутбуків на 65-100 Вт потрібен USB-C кабель, який підтримує відповідну потужність. Для режимів понад 60 Вт необхідний кабель із чипом E-Marker, розрахований на струм до 5 А. Для потужностей до 240 Вт потрібна підтримка USB Power Delivery 3.1 Вт.

Не зловживайте наскрізною зарядкою

Якщо павербанк одночасно заряджається від розетки та живить ноутбук, частина енергії проходить через його внутрішню електроніку. Такий режим може збільшувати нагрівання, тому постійно використовувати його без потреби не варто.

Стежте за температурою

Під час заряджання ноутбука на високій потужності павербанк може помітно нагріватися. Не накривайте його ковдрою, не залишайте в закритій сумці та не кладіть на м’яку поверхню - пристрій має лежати у місці, де тепло може вільно відводитися.

Зберігайте павербанк частково зарядженим

Якщо між блекаутами пристрій довго не використовується, не варто залишати його повністю розрядженим або постійно тримати на 100%. Для тривалого зберігання зазвичай підходить частковий заряд, а сам павербанк краще тримати в сухому прохолодному місці, подалі від сонця та джерел тепла.

*Прим. ред.: актуальні ціни на павербанки можуть змінюватися - радимо моніторити у вітчизняних ритейлерів.