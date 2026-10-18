Живлення для всього будинку: топ-5 зарядних станцій, які допоможуть під час блекаутів

Через обстріли росіян по ТЕЦ та критичній інфраструктурі майбутня зима стане черговим випробуванням для українців. Підготовка до тривалих відключень електроенергії та збереження тепла у приватних будинках - це питання комфорту, безпеки й виживання взимку.

Медіа РБК-Україна підготувало топ-5 зарядних станцій, які допоможуть пережити холодний період поруч з викликами війни.

EcoFlow Delta Pro 3

Модель третього покоління розроблена спеціально для побутового використання. Вона вирізняється високою потужністю та низьким рівнем шуму під час роботи.

Технічні параметри

Потужність: номінальна становить 4000 Вт, а пікова досягає 8000 Вт - це дозволяє легко запускати кондиціонери чи глибинні насоси.

Акумулятор: ємність 4096 Вт·год на базі LiFePO4 елементів із ресурсом понад 4000 циклів до збереження 80 відсотків ємності.

Швидкість заряджання: до 80 відсотків за 50 хвилин, а повний заряд від мережі триває 1 годину.

Додаткові характеристики: система охолодження X-Quiet видає шум до 30 дБ, підтримує сонячні панелі потужністю до 2600 Вт. Вага 51,5 кг компенсується наявністю транспортувальних коліс.

Ціна в Україні: від 123 990 до 144 999 гривень.

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Anker Solix F3800

Інтегрована система високої потужності створена для повноцінного резервного копіювання енергосистеми будинку або живлення електромобілів.

Специфікації пристрою

Потужність: номінальна становить 6000 Вт з піковим показником до 9000 Вт.

Акумулятор: базова ємність 3840 Вт·год із можливістю розширення до 26,9 кВт·год. Батарея LiFePO4 розрахована на понад 3000 циклів.

Зарядка та дизайн: відновлення заряду від мережі до 100 відсотків займає 1,28 години. Станція важить 60 кг, має корпус типу "валіза" та вихід 230 В/16 А.

Ціна в Україні: від 159 999 до 167 579 гривень.

EcoFlow Delta Pro

Класичне рішення, яке вже підтвердило свою надійність протягом минулих років жорстких блекаутів.

Характеристики

Потужність: номінальна - 3600 Вт з можливістю підйому до 4500 Вт у режимі X-Boost та піком до 7200 Вт.

Акумулятор: ємність 3600 Вт·год із підтримкою розширення до 10,8 кВт·год. Батарея LiFePO4 витримує 3500 циклів до збереження 80 відсотків ємності.

Особливості: час заряджання від мережі становить від 1,9 до 2,7 години, вага складає 45 кг, присутня можливість інтеграції у щиток через Smart Home Panel.

Ціна в Україні: від 94 990 до 111 999 гривень.

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Bluetti AC300 + B300

Модульна система пропонує роздільну конструкцію - силовий інвертор відокремлений від акумуляторного блоку, що полегшує процес транспортування.

Основні характеристики

Потужність: інвертор забезпечує 3000 Вт із піковим навантаженням до 6000 Вт і чистою синусоїдою.

Акумулятор: модуль B300 має ємність 3072 Вт·год із можливістю підключення до 4-х блоків загальною ємністю 12 288 Вт·год.

Зарядка: відновлення енергії від мережі триває від 1,5 до 1,8 години. Інвертор важить 21,6 кг, а акумуляторний блок - 36,1 кг.

Ціна в Україні: від 88 599 до 105 304 гривень за базовий комплект.

Oukitel P5000 / P5000 Pro

Обладнання демонструє один із найвищих показників базової ємності в єдиному корпусі без необхідності купівлі додаткових батарейних модулів.

Параметри

Потужність: версія P5000 видає 2200 Вт, тоді як модель P5000 Pro забезпечує 4000 Вт із піковим значенням до 8000 Вт.

Акумулятор: ємність - 5120 Вт·год на основі LiFePO4 з ресурсом понад 3500 циклів, чого вистачає на 1,5-2 доби роботи базових приладів.

Функціонал: станція заряджається за 2-2,5 години, має режим ДБЖ із швидкістю перемикання менше 10 мс та важить 52 кг.

Ціна в Україні: від 100 000 до 125 000 гривень залежно від модифікації.

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Важливі правила підключення станції до приватного будинку

Перед встановленням резервного джерела живлення необхідно дотримуватися технічних вимог безпеки.

Електрики наголошують на двох ключових правилах безпечного підключення

Перекидний рубильник. Підключати зарядну станцію до домашньої мережі за допомогою кабелю "вилка - вилка" категорично заборонено. Для безпечного перемикання між зовнішнім живленням і станцією в електрощитку потрібно встановити перекидний перемикач.

Нейтральний провідник. Для роботи деяких газових котлів важливо правильно визначити фазу і нейтраль.

Портативні зарядні станції можуть мати ізольовану нейтраль, через що котел не запускатиметься. Спосіб розв’язання проблеми має визначити кваліфікований електрик - залежно від моделі станції, котла та схеми заземлення.