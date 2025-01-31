Як зарядити електромобіль: вивчаємо всі варіанти

Шукаючи місце, де можна підзарядити свою "електричку", власник повинен мати на увазі три умови – дві технічні і одну фінансову. Про це сьогодні і поговоримо.

Стандарт кабеля (порт під’єднання)

Зарядити батарею не вийде, якщо кабель зарядної станції матиме на кінці пістолет відмінного від вашого стандарту. Або, якщо на станції немає розетки такого типу, як на другому кінці вашого власного кабеля. Формат роз’єма залежить від двох обставин: від застосованого виробником авто стандарту і від потужності зарядного пристрою.

Скажімо, один з найпопулярніших у нас електромобілів Nissan Leaf у першому поколінні мав базовий роз’єм формату Type 1 (J1772) – і він створений для станцій з невеликим струмом заряду, тобто так званих "повільних" зарядок. При тому в якості опції "Ліфи" могли бути укомплектовані роз’ємом застарілого типу CHAdeMO – який вже підходить для потужних, так званих "швидких" зарядних станцій.

Сьогодні найбільш поширеним в Україні є стандарт кабеля Type 2 – суто європейський, теж для зарядок відносно невисокої потужності. Але на роз’ємах такого типу часто є (під кришечкою) додаткові контакти, які перетворюють Type 2 на CSS – європейський штекер для швидкісної зарядки.

Зі свого боку електромобілі, випущені спеціально для американського або китайського ринків, устатковані роз’ємами власних форматів. Зустріти такі на українських зарядних станціях практично неможливо, тому власники неофіційно імпортованих машин змушені переобладнувати їх або додатково купувати перехідник.

Потужність станції

Від потужності зарядного пристрою залежить, наскільки швидко він може зарядити вашу машину. При тому що є максимальна потужність, яку машина може в принципі прийняти в одиницю часу.

Домашня розетка. Найпростіший зарядний пристрій, яким комплектується кожен електромобіль, використовує домашню розетку –побутову мережу 220 вольт. Яка за найкращих обставин витримує струм споживання не більше 16 ампер. Відтак, спираючись на вивчений ще в школі закон Ома, отримуємо максимальну потужність цієї міні-станції близько 3,3 кіловат (220В х 16А = 3,52 кВт мінус втрати на перетворення струму). За такої потужності типовий електромобіль можна зарядити за 7 – 10 годин, залежно від ємності його батареї. Для прикладу, той же Nissan Leaf в різних поколіннях і різних комплектаціях має акумулятор від 24 до 62 кВт·ч.

Швидкі зарядки. Більшість так званих публічних зарядок в Україні пропонують доволі серйозні стаціонарні пристрої, з потужністю порядку 10 – 30 кВт. Відповідно, вони можуть повністю зарядити електромобіль досить швидко – за 2 – 4 години, залежно знов таки від потужності конкретної станції і готовності електромобіля приймати великий струм.

Супершвидкі станції. Максимально потужні зарядки, про які, певно, мріють всі власники батарейних машин, мають потужність 50 – 360 кіловат. Вони заряджають електромобіль за 20 – 40 хвилин (звісно, якщо він розрахований на такий струм), але не на 100 %, а на 80 % (для збереження акумулятора решта 20 % ємності поповнюється вже малим струмом). Настільки потужних станцій в Україні зовсім небагато, зокрема, rbc.ua достеменно відомо лише про дві 360-ватні зарядки.

Вартість кілометра

Найдешевше заправлятись буде вдома – звісно, якщо ви вже купили і змонтували в себе в гаражі власну зарядну станцію. Тут ви будете платити за звичайним побутовим тарифом без жодних надбавок, і повна батарея стане вам у суму порядку до 100 – 150 грн. Якщо спеціальної станції ви не купували, від стандартної побутової розетки це буде набагато довше, але за ціною вийде те саме.

Найдорожчий електромобільний кілометр в Україні продається на швидких станціях потужністю 40 – 50 кВт і більше, адже хвилина підключення тут тарифікується не менше 5 грн.

Але найчастіше за межами своєї домівки українські власники "електричок" заряджаються на громадських зарядках другого рівня потужності, на 10 – 30 кВт. Тариф тут порядку 10-15 грн за кіловат.

Коротко

Нюансів щодо заправки електромобіля насправді не так вже і багато, будь-який власник швидко з ними розбирається. А головна проблема не в стандарті кабеля, а в обмеженій кількості громадських зарядок в Україні – принаймні, станом на сьогодні. Але в першу чергу це стосується поїздок на далекі відстані. І при тому діючі в країні мережі електрозаправок постійно працюють над збільшенням кількості станцій і вдосконаленням їх програмного забезпечення.