Как зарядить электромобиль: изучаем все варианты

Ища место, где можно подзарядить свою "электричку", владелец должен иметь в виду три условия - два технических и одно финансовое. Об этом сегодня и поговорим.

Стандарт кабеля (порт подключения)

Зарядить батарею не получится, если кабель зарядной станции будет иметь на конце пистолет отличного от вашего стандарта. Или, если на станции нет розетки такого типа, как на втором конце вашего собственного кабеля. Формат разъема зависит от двух обстоятельств: от примененного производителем авто стандарта и от мощности зарядного устройства.

Скажем, один из самых популярных у нас электромобилей Nissan Leaf в первом поколении имел базовый разъем формата Type 1 (J1772) - и он создан для станций с небольшим током заряда, то есть так называемых "медленных" зарядок. При том в качестве опции "Лифы" могли быть укомплектованы разъемом устаревшего типа CHAdeMO - который уже подходит для мощных, так называемых "быстрых" зарядных станций.

Сегодня наиболее распространенным в Украине является стандарт кабеля Type 2 - чисто европейский, тоже для зарядок относительно невысокой мощности. Но на разъемах такого типа часто есть (под крышечкой) дополнительные контакты, которые превращают Type 2 в CSS - европейский штекер для скоростной зарядки.

В свою очередь электромобили, выпущенные специально для американского или китайского рынков, оснащены разъемами собственных форматов. Встретить такие на украинских зарядных станциях практически невозможно, поэтому владельцы неофициально импортированных машин вынуждены переоборудовать их или дополнительно покупать переходник.

Мощность станции

От мощности зарядного устройства зависит, насколько быстро оно может зарядить вашу машину. При том что есть максимальная мощность, которую машина может в принципе принять в единицу времени.

Домашняя розетка. Самое простое зарядное устройство, которым комплектуется каждый электромобиль, использует домашнюю розетку -бытовую сеть 220 вольт. Которая при лучших обстоятельствах выдерживает ток потребления не более 16 ампер. Поэтому, опираясь на изученный еще в школе закон Ома, получаем максимальную мощность этой мини-станции около 3,3 киловатт (220В х 16А = 3,52 кВт минус потери на преобразование тока). При такой мощности типичный электромобиль можно зарядить за 7 - 10 часов, в зависимости от емкости его батареи. Для примера, тот же Nissan Leaf в разных поколениях и разных комплектациях имеет аккумулятор от 24 до 62 кВт-ч.

Быстрые зарядки. Большинство так называемых публичных зарядок в Украине предлагают довольно серьезные стационарные устройства, с мощностью порядка 10 - 30 кВт. Соответственно, они могут полностью зарядить электромобиль достаточно быстро - за 2 - 4 часа, в зависимости опять же от мощности конкретной станции и готовности электромобиля принимать большой ток.

Супербыстрые станции. Максимально мощные зарядки, о которых, вероятно, мечтают все владельцы батарейных машин, имеют мощность 50 - 360 киловатт. Они заряжают электромобиль за 20 - 40 минут (конечно, если он рассчитан на такой ток), но не на 100 %, а на 80 % (для сохранения аккумулятора остальные 20 % емкости пополняется уже малым током). Столь мощных станций в Украине совсем немного, в частности, rbc.ua точно известно лишь о двух 360-ваттных зарядках.

Стоимость километра

Дешевле всего заправляться будет дома - конечно, если вы уже купили и смонтировали у себя в гараже собственную зарядную станцию. Здесь вы будете платить по обычному бытовому тарифу без всяких надбавок, и полная батарея обойдется вам в сумму порядка до 100 - 150 грн. Если специальной станции вы не покупали, от стандартной бытовой розетки это будет намного дольше, но по цене получится то же самое.

Самый дорогой электромобильный километр в Украине продается на быстрых станциях мощностью 40 - 50 кВт и более, ведь минута подключения здесь тарифицируется не менее 5 грн.

Но чаще всего за пределами своего дома украинские владельцы "электричек" заряжаются на общественных зарядках второго уровня мощности, на 10 - 30 кВт. Тариф здесь порядка 10-15 грн за киловатт.

Коротко

Нюансов по заправке электромобиля на самом деле не так уж и много, любой владелец быстро с ними разбирается. А главная проблема не в стандарте кабеля, а в ограниченном количестве общественных зарядок в Украине - по крайней мере, по состоянию на сегодня. Но в первую очередь это касается поездок на дальние расстояния. И при том действующие в стране сети электрозаправок постоянно работают над увеличением количества станций и совершенствованием их программного обеспечения.