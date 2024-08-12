UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як зареєструватись у додатку "Армія+": відеоінструкція від Міноборони

Фото: у Міноборони розповіли, як зареєструватись в "Армія+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні офіційно запустили для українських військовослужбовців "Армія+".

Про те, як правильно зареєструватись у додатку розповідає РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

У Міноборони створили відео, у якому військовим детально пояснюється, як зареєструватись у застосунку "Армія+".

В першу чергу, для реєстрації необхідно завантажити додаток з Play Market або App Store. У Міноборони радять  не довіряти стороннім сайтам та неперевіреним посиланням у месенджерах та соцмережах та не скачувати звідти додаток.

Після того, як  застосунок буде встановлено, необхідно створити свій обліковий запис та авторизуватись. 

Детально про те, як зареєструватись, дивіться у відео.

"Армія+"

На минулому тижні в Україні офіційно для військовослужбовців "Армія+". Він дозволяє оформлювати рапорти в режимі "онлайн" й не тільки. Про офіційний запуск роботи програми оголосив президент Володимир Зеленський.

Більш детально про "Армію+" - у матеріалі РБК-Україна.

Також Міністерство оборони України планує впровадити додаткові функції у застосунок - електронне посвідчення військового й не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДодаток