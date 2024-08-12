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Как зарегистрироваться в приложении "Армия+": видеоинструкция от Минобороны

Фото: в Минобороны рассказали, как зарегистрироваться в "Армия+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине официально запустили для украинских военнослужащих "Армия+".

О том, как правильно зарегистрироваться в приложении, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

В Минобороны создали видео, в котором военным подробно объясняется, как зарегистрироваться в приложении "Армия+".

В первую очередь, для регистрации необходимо скачать приложение из Play Market или App Store. В Минобороны советуют не доверять сторонним сайтам и непроверенным ссылкам в мессенджерах и соцсетях и не скачивать оттуда приложение.

После того, как приложение будет установлено, необходимо создать свой аккаунт и авторизироваться.

Подробно о том, как зарегистрироваться, смотрите видео.

"Армия+"

На минувшей неделе в Украине официально для военнослужащих "Армия+". Он позволяет оформлять рапорты в режиме "онлайн" и не только. Об официальном запуске работы программы объявил президент Владимир Зеленский.

Более подробно об "Армии+" - в материале РБК-Украина.

Также Министерство обороны Украины планирует внедрить дополнительные функции в приложение – электронное удостоверение военного и не только.

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