Как зарегистрироваться в приложении "Армия+": видеоинструкция от Минобороны

В Украине официально запустили для украинских военнослужащих "Армия+".
О том, как правильно зарегистрироваться в приложении, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
В Минобороны создали видео, в котором военным подробно объясняется, как зарегистрироваться в приложении "Армия+".
В первую очередь, для регистрации необходимо скачать приложение из Play Market или App Store. В Минобороны советуют не доверять сторонним сайтам и непроверенным ссылкам в мессенджерах и соцсетях и не скачивать оттуда приложение.
После того, как приложение будет установлено, необходимо создать свой аккаунт и авторизироваться.
Подробно о том, как зарегистрироваться, смотрите видео.
На минувшей неделе в Украине официально для военнослужащих "Армия+". Он позволяет оформлять рапорты в режиме "онлайн" и не только. Об официальном запуске работы программы объявил президент Владимир Зеленский.
Более подробно об "Армии+" - в материале РБК-Украина.
Также Министерство обороны Украины планирует внедрить дополнительные функции в приложение – электронное удостоверение военного и не только.
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