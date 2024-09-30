Як зареєструвати факт народження дитини в Україні: повний перелік дій

Зазначається, що реєстрація проводиться за письмовою або усною заявою батьків чи одного з них за місцем її народження або за місцем проживання батьків або за заявою, поданою в електронній формі. Для цього процесу необхідно не пізніше одного місяця з дня народження дитини звернутися до ДРАЦС.

Повідомляється, що у разі неможливости фізично звернутися до ДРАЦС, реєстрація може проводитися за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває.

Але задля реєстрації дитини однієї заяви замало. Разом із нею подаються оригінали чи копії наступних документів:

паспортів, що посвідчують особи батьків;

паспорта, що посвідчує особу заявника, у разі, якщо державна реєстрація народження проводиться не батьками, а іншою особою;

документа про шлюб батьків у разі реєстрації шлюбу компетентним органом іноземної держави.

Також відомо, що підставою для державної реєстрації народження дитини є один із наступних документів:

медичний висновок про народження;

медичне свідоцтво про народження;

медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу;

лікарське свідоцтво про перинатальну смерть;

медичний документ, виданий уповноваженим органом іншої держави.

Якщо підстави для державної реєстрації народження, визначених у цьому переліку, відсутні, тоді державна реєстрація народження проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження.

Як отримати свідоцтво про народження дитини, яка народилася на ТОТ

Для цього потрібно подати до будь-якого суду України заяву про встановлення факту народження на тимчасово окупованій території України. Зазначається, що разом із нею необхідно надати належні докази. Важливо пам'ятати, що судовий збір за подання таких заяв до суду не стягується.

Повідомляється, що заява подається батьками дитини чи іншими зацікавлений особами.

Для отримання свідоцтва про народження дитини можна звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС, а також надати копію рішення суду про встановлення відповідного факту та паспорт.

Для проведення державної реєстрації народження дитини документи подаються до:

Відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Центрів надання адміністративних послуг.

Окрім цього, подати таку заяву можна онлайн через портал "Дія".

Підстави для відмови у державній реєстрації народження дитини

У деяких випадках заявникам можуть відмовити у реєстрації факту народження дитини, а саме якщо:

державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України;

державна реєстрація повинна проводитись в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану;

з проханням про державну реєстрацію звернулася недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень.

У Міністерстві юстиції нагадали, що несвоєчасна без поважної причини державна реєстрація батьками народження дитини тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 17 до 53 грн, згідно із ст. 2121 Кодексу України про адміністративні правопорушення.