Як зареєструвати факт народження дитини в Україні: повний перелік дій

Реєстрація факту народження дитини є обов'язковою в Україні. Це важливий формальний крок як для батьків, так і для дитини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України.
Зазначається, що реєстрація проводиться за письмовою або усною заявою батьків чи одного з них за місцем її народження або за місцем проживання батьків або за заявою, поданою в електронній формі. Для цього процесу необхідно не пізніше одного місяця з дня народження дитини звернутися до ДРАЦС.
Повідомляється, що у разі неможливости фізично звернутися до ДРАЦС, реєстрація може проводитися за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває.
Але задля реєстрації дитини однієї заяви замало. Разом із нею подаються оригінали чи копії наступних документів:
Також відомо, що підставою для державної реєстрації народження дитини є один із наступних документів:
Якщо підстави для державної реєстрації народження, визначених у цьому переліку, відсутні, тоді державна реєстрація народження проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження.
Для цього потрібно подати до будь-якого суду України заяву про встановлення факту народження на тимчасово окупованій території України. Зазначається, що разом із нею необхідно надати належні докази. Важливо пам'ятати, що судовий збір за подання таких заяв до суду не стягується.
Повідомляється, що заява подається батьками дитини чи іншими зацікавлений особами.
Для отримання свідоцтва про народження дитини можна звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС, а також надати копію рішення суду про встановлення відповідного факту та паспорт.
Для проведення державної реєстрації народження дитини документи подаються до:
Окрім цього, подати таку заяву можна онлайн через портал "Дія".
У деяких випадках заявникам можуть відмовити у реєстрації факту народження дитини, а саме якщо:
У Міністерстві юстиції нагадали, що несвоєчасна без поважної причини державна реєстрація батьками народження дитини тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 17 до 53 грн, згідно із ст. 2121 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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