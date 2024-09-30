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Как зарегистрировать факт рождения ребенка в Украине: полный перечень действий

Фото: мать и ребенок (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Регистрация факта рождения ребенка обязательна в Украине. Это важный формальный шаг как для родителей, так и ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины .

Отмечается, что регистрация проводится по письменному или устному заявлению родителей или одного из них по месту его рождения или по месту жительства родителей или по заявлению, поданному в электронной форме. Для этого процесса необходимо не позднее одного месяца со дня рождения ребенка обратиться в ЗАГС.

Сообщается, что в случае невозможности физически обратиться в ЗАГС, регистрация может проводиться по заявлению родственников, других лиц, уполномоченного представителя учреждения здравоохранения, в котором родился ребенок или в котором в настоящее время он находится.

Но для регистрации ребенка одного заявления мало. Вместе с ним подаются оригиналы или копии следующих документов:

  • паспортов, удостоверяющих личности родителей;
  • паспорта, удостоверяющего личность заявителя, в случае, если государственная регистрация рождения производится не родителями, а другим лицом;
  • документа о браке родителей при регистрации брака компетентным органом иностранного государства.

Также известно, что основанием для государственной регистрации рождения ребенка является один из следующих документов:

  • медицинское заключение о рождении;
  • медицинское свидетельство о рождении;
  • медицинская справка о нахождении ребенка под наблюдением лечебного учреждения;
  • врачебное свидетельство о перинатальной смерти;
  • медицинский документ, выданный уполномоченным органом другого государства.

Если основания государственной регистрации рождения, определенных в этом перечне, отсутствуют, тогда государственная регистрация рождения проводится из решения суда об установлении факта рождения.

Как получить свидетельство о рождении ребенка, родившегося на ВОТ

Для этого следует подать в любой суд Украины заявление об установлении факта рождения на временно оккупированной территории Украины. Отмечается, что вместе с ней необходимо предоставить доказательства. Важно помнить, что судебный сбор за подачу таких заявлений в суд не взимается.

Сообщается, что заявление подается родителями ребенка или другими заинтересованными лицами.

Для получения свидетельства о рождении ребенка можно обратиться в любой отдел ЗАГС, а также предоставить копию решения суда об установлении соответствующего факта и паспорта.

Для проведения государственной регистрации рождения ребенка документы представляются в:

  • Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.
  • Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.
  • Центров предоставления административных услуг.

Кроме того, подать такое заявление можно онлайн через портал "Дия".

Основания для отказа в регистрации рождения ребенка

В некоторых случаях заявителям могут отказать в регистрации факта рождения ребенка, а именно:

  • государственная регистрация противоречит требованиям законодательства Украины;
  • государственная регистрация должна производиться в другом органе государственной регистрации актов гражданского состояния;
  • с просьбой о государственной регистрации обратилось недееспособное лицо или лицо, не имеющее необходимых для этого полномочий.

В Министерстве юстиции напомнили, что несвоевременная без уважительной причины государственная регистрация родителями рождения ребенка влечет наложение штрафа в размере от 17 до 53 грн, согласно ст. 2121 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее мы сообщали о том, как можно зарегистрировать факт рождения ребенка и получить до 10 полезных услуг через портал "Дия".

Также в Украине родители могут получить так называемую налоговую скидку на обучение своих детей. Как это сделать - узнайте в нашем материале.

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