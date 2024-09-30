Как зарегистрировать факт рождения ребенка в Украине: полный перечень действий

Регистрация факта рождения ребенка обязательна в Украине. Это важный формальный шаг как для родителей, так и ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины .
Отмечается, что регистрация проводится по письменному или устному заявлению родителей или одного из них по месту его рождения или по месту жительства родителей или по заявлению, поданному в электронной форме. Для этого процесса необходимо не позднее одного месяца со дня рождения ребенка обратиться в ЗАГС.
Сообщается, что в случае невозможности физически обратиться в ЗАГС, регистрация может проводиться по заявлению родственников, других лиц, уполномоченного представителя учреждения здравоохранения, в котором родился ребенок или в котором в настоящее время он находится.
Но для регистрации ребенка одного заявления мало. Вместе с ним подаются оригиналы или копии следующих документов:
Также известно, что основанием для государственной регистрации рождения ребенка является один из следующих документов:
Если основания государственной регистрации рождения, определенных в этом перечне, отсутствуют, тогда государственная регистрация рождения проводится из решения суда об установлении факта рождения.
Для этого следует подать в любой суд Украины заявление об установлении факта рождения на временно оккупированной территории Украины. Отмечается, что вместе с ней необходимо предоставить доказательства. Важно помнить, что судебный сбор за подачу таких заявлений в суд не взимается.
Сообщается, что заявление подается родителями ребенка или другими заинтересованными лицами.
Для получения свидетельства о рождении ребенка можно обратиться в любой отдел ЗАГС, а также предоставить копию решения суда об установлении соответствующего факта и паспорта.
Для проведения государственной регистрации рождения ребенка документы представляются в:
Кроме того, подать такое заявление можно онлайн через портал "Дия".
В некоторых случаях заявителям могут отказать в регистрации факта рождения ребенка, а именно:
В Министерстве юстиции напомнили, что несвоевременная без уважительной причины государственная регистрация родителями рождения ребенка влечет наложение штрафа в размере от 17 до 53 грн, согласно ст. 2121 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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