Як зарахувати до школи дитину після повернення в Україну

Після повернення до України, зарахувати дитину до школи можна за заявкою, яка була подана навіть й електронною поштою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти й науки України.
Дитину можуть зарахувати у ту ж школи, де вона навчалась раніше, або ж до будь-якої іншої на вибір її батьків, чи опікунів.
Як зараховують результати навчання:
Які документи підтверджують завершення навчання:
У разі вивчення інтегрованих предметів за кордоном (наприклад, в школі замість фізики та хімії викладали загальний предмет science), в Україні їх зарахують у випадку, якщо в довідці буде перелік тем, які дитина вивчала. Якщо ні, тоді дитина складе оцінювання з цих предметів.
Серед предметів, які потрібно буде перездавати (зазвичай, їх немає у школі за кордоном):
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