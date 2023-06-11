UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як зарахувати до школи дитину після повернення в Україну

Фото: як зарахувати до школи дитину після повернення в Україну (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Після повернення до України, зарахувати дитину до школи можна за заявкою, яка була подана навіть й електронною поштою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти й науки України.

Дитину можуть зарахувати у ту ж школи, де вона навчалась раніше, або ж до будь-якої іншої на вибір її батьків, чи опікунів.

Як зараховують результати навчання:

  • на підставі довідки, яка містить результати навчання;
  • у разі відсутності довідки - дитина може скласти річне оцінювання з усіх предметів до початку або впродовж навчального року.

Які документи підтверджують завершення навчання:

  • у разі здобуття базової чи повної освіти за кордоном, дитина отримує документи, що визнаються законодавством України;
  • у разі навчання в ліцензованому українському закладі освіти, дитина отримує свідоцтво про здобуття певного рівня загальної середньої освіти єдиного державного зразка України;
  • у разі відсутності документа про здобуття освіти, дитина може скласти підсумкове річне оцінювання в одному з українських закладів освіти екстерном і отримати документ про освіту українського зразка.

У разі вивчення інтегрованих предметів за кордоном (наприклад, в школі замість фізики та хімії викладали загальний предмет science), в Україні їх зарахують у випадку, якщо в довідці буде перелік тем, які дитина вивчала. Якщо ні, тоді дитина складе оцінювання з цих предметів.

Серед предметів, які потрібно буде перездавати (зазвичай, їх немає у школі за кордоном):

  • українська мова;
  • українська література;
  • історія України;
  • географія України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа