Как зачислить в школу ребенка после возвращения в Украину

По возвращении в Украину, зачислить ребенка в школу можно по заявке, которая была подана даже по электронной почте.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
Ребенка могут зачислить в ту же школу, где он учился раньше, или же в любую другую на выбор его родителей или опекунов.
Как зачисляют результаты обучения:
Какие документы подтверждают завершение обучения:
В случае изучения интегрированных предметов за рубежом (например, в школе вместо физики и химии преподавали общий предмет science), в Украине их засчитают в случае, если в справке будет перечень тем, которые ребенок изучал. Если нет, тогда ребенок сдаст оценивание по этим предметам.
Среди предметов, которые нужно будет пересдавать (обычно, их нет в школе за рубежом):
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