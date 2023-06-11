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Как зачислить в школу ребенка после возвращения в Украину

Фото: как отнести к школе ребенка после возвращения в Украину (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

По возвращении в Украину, зачислить ребенка в школу можно по заявке, которая была подана даже по электронной почте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Ребенка могут зачислить в ту же школу, где он учился раньше, или же в любую другую на выбор его родителей или опекунов.

Как зачисляют результаты обучения:

  • на основании справки, содержащей результаты обучения;
  • в случае отсутствия справки - ребенок может сдать годовое оценивание по всем предметам до начала или в течение учебного года.

Какие документы подтверждают завершение обучения:

  • в случае получения базового или полного образования за рубежом, ребенок получает документы, которые признаются законодательством Украины;
  • в случае обучения в лицензированном украинском учебном заведении, ребенок получает свидетельство о получении определенного уровня общего среднего образования единого государственного образца Украины;
  • в случае отсутствия документа о получении образования, ребенок может сдать итоговое годовое оценивание в одном из украинских учебных заведений экстерном и получить документ об образовании украинского образца.

В случае изучения интегрированных предметов за рубежом (например, в школе вместо физики и химии преподавали общий предмет science), в Украине их засчитают в случае, если в справке будет перечень тем, которые ребенок изучал. Если нет, тогда ребенок сдаст оценивание по этим предметам.

Среди предметов, которые нужно будет пересдавать (обычно, их нет в школе за рубежом):

  • украинский язык;
  • украинская литература;
  • история Украины;
  • география Украины.

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