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Як зарахувати до школи дитину після повернення в Україну

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Неділя 11 червня 2023 10:06
Як зарахувати до школи дитину після повернення в Україну Фото: як зарахувати до школи дитину після повернення в Україну (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Після повернення до України, зарахувати дитину до школи можна за заявкою, яка була подана навіть й електронною поштою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти й науки України.

Дитину можуть зарахувати у ту ж школи, де вона навчалась раніше, або ж до будь-якої іншої на вибір її батьків, чи опікунів.

Як зараховують результати навчання:

  • на підставі довідки, яка містить результати навчання;
  • у разі відсутності довідки - дитина може скласти річне оцінювання з усіх предметів до початку або впродовж навчального року.

Які документи підтверджують завершення навчання:

  • у разі здобуття базової чи повної освіти за кордоном, дитина отримує документи, що визнаються законодавством України;
  • у разі навчання в ліцензованому українському закладі освіти, дитина отримує свідоцтво про здобуття певного рівня загальної середньої освіти єдиного державного зразка України;
  • у разі відсутності документа про здобуття освіти, дитина може скласти підсумкове річне оцінювання в одному з українських закладів освіти екстерном і отримати документ про освіту українського зразка.

У разі вивчення інтегрованих предметів за кордоном (наприклад, в школі замість фізики та хімії викладали загальний предмет science), в Україні їх зарахують у випадку, якщо в довідці буде перелік тем, які дитина вивчала. Якщо ні, тоді дитина складе оцінювання з цих предметів.

Серед предметів, які потрібно буде перездавати (зазвичай, їх немає у школі за кордоном):

  • українська мова;
  • українська література;
  • історія України;
  • географія України.

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