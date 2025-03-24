Як заправитися без каністри: альтернативи та поради

На більшості АЗС не продають бензин у випадкову пластикову тару, а металева каністра під рукою є не завжди. Які можуть бути варіанти заміни?

Стандартній сталевій чи алюмінієвій каністрі є кілька альтернатив, але всі вони передбачають певні підготовчі дії. Тобто потурбуватись про металеву тару треба буде трохи завчасно.

Замість металевої каністри

Тут ми приводимо лише кілька типів металевої тари, які, так би мовити, лежать на поверхні – і які свого часу були випробувані авторами чи їхніми консультантами. Можливо, ваша фантазія виявиться більш багатою і ви знайдете якісь додаткові варіанти. Пам’ятайте при тому про правила безпеки, не використовуйте, зокрема, скляні ємності, або такі, що можуть розгерметизуватись під час перевезення.

Бляшана банка від автохімії. Нечасто, але буває, що деякі види автохімії виробник пакує у прямокутні жерстяні банки- каністри місткістю 4 – 5 літрів. Це може бути моторна або інша олива, розчинник автомобільної фарби, полироль чи миючий засіб для хімчистки. Але в будь-якому випадку таку банку треба буде прополоскати своїм пальним, а іноді ретельно помити;

Бляшана тара від оливкової олії. Кухонна олія, в першу чергу дешева оливкова, іноді продається у тарі, схожій на вищезгадані 5-літрові банки з автохімією. Так, горловина в неї буде пластикова, але на АЗС таку банку визнають придатною. Вагомий недолік у тому, що доведеться витратити багато часу на відмивання такої тари: її горловина влаштована так, що всю олію злити неможливо. І ще один недолік у тому, що не всі такі каністри мають достатньо щільну пробку, тобто при перевезенні в ній пального у вашій машині можуть панувати не дуже приємні аромати;

Пивний кег. Симпатична бочка з нержавійки чи алюмінію, звісно, буде зіпсована, але іноді запас пального того вартий. Стандартний металевий кег вміщує 30 або 50 літрів, і це дуже хороша цифра. З мінусів – не дуже зручний для завантаження в багажник формат цієї тари. Але заливати її можна просто в багажнику машини, а для відбирання з неї пального використовувати не лійку, а шланг;

Пляшка з під води. Так звана баклажка на 5,0–6,0 літрів зручна у багатьох сенсах: її легко знайти, вона герметично закривається, її легко переносити, з неї легко заправлятись, її не шкода викинути, коли потреба в ній відпаде. Недолік один, але часто принциповий: на АЗС офіційно в таку бутиль заливати пальне не можна. Хоча іноді заправники погоджуються на таке порушення, зокрема коли баклажка не потрапляє у поле зору камер спостереження;

Каністра від моторної оливи. Ще одна напівлегальна пластикова тара, хороша тим, що її легко знайти – у власному гаражі, біля магазину автотоварів або на задвірках найближчої СТО. Недоліків багато: ємність найчастіше буде лише 4 літри, корок часто буває нещільним, та й заправників теж доведеться вмовляти.

Коротко

Коли ви вже будете шукати собі якусь випадкову тару, майте на увазі вживані стандартні металеві каністри. Їх можна знайти у бувалих водіїв – наприклад, в найближчому гаражному кооперативі. 10-ти або 20-літрові сталеві каністри в давні часи були буквально у кожному гаражі, і можливо, ви знайдете колегу-власника, який погодиться розлучитись з однією на вашу користь.

І ще раз нагадаємо про те, що нинішні автомобілі дуже вимогливі до чистоти пального, тож при використанні випадкової тари обов’язково переконайтесь, що вона чиста. І зазначимо: краплини води, які можуть залишитись у каністрі після ваших спроб відмити її, теж вважаються забрудненням. А прибрати краплини можна буде віхтем чи енергійним витрушуванням – або за допомогою стандартного препарата–осушувача.

При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autocentre.