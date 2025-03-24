Как заправиться без канистры: альтернативы и советы

На большинстве АЗС не продают бензин в случайную пластиковую тару, а металлическая канистра под рукой есть не всегда. Какие могут быть варианты замены?

Стандартной стальной или алюминиевой канистре есть несколько альтернатив, но все они предусматривают определенные подготовительные действия. То есть позаботиться о металлической таре надо будет немного заранее.

Вместо металлической канистры

Здесь мы приводим лишь несколько типов металлической тары, которые, так сказать, лежат на поверхности - и которые в своё время были опробованы авторами или их консультантами. Возможно, ваша фантазия окажется более богатой и вы найдёте какие-то дополнительные варианты. Помните при этом о правилах безопасности, не используйте, в частности, стеклянные емкости, или такие, которые могут разгерметизироваться при перевозке.

Жестяная банка от автохимии. Нечасто, но бывает, что некоторые виды автохимии производитель пакует в прямоугольные жестяные банки- канистры емкостью 4 - 5 литров. Это может быть моторное или другое масло, растворитель автомобильной краски, полироль или моющее средство для химчистки. Но в любом случае такую банку надо будет прополоскать своим горючим, а иногда тщательно помыть;

Жестяная тара от оливкового масла. Кухонное масло, в первую очередь дешевое оливковое, иногда продается в таре, похожей на вышеупомянутые 5-литровые банки с автохимией. Да, горловина у нее будет пластиковая, но на АЗС такую банку признают годной. Весомый недостаток в том, что придется потратить много времени на отмывку такой тары: ее горловина устроена так, что все масло слить невозможно. И еще один недостаток в том, что не все такие канистры имеют достаточно плотную пробку, то есть при перевозке в ней горючего в вашей машине могут царить не очень приятные ароматы;

Пивной кег. Симпатичная бочка из нержавейки или алюминия, конечно, будет испорчена, но иногда запас топлива того стоит. Стандартный металлический кег вмещает 30 или 50 литров, и это очень хорошая цифра. Из минусов - не очень удобный для загрузки в багажник формат этой тары. Но заливать ее можно просто в багажнике машины, а для отбирания из нее горючего использовать не лейку, а шланг;

Бутылка из под воды. Так называемая баклажка на 5,0-6,0 литров удобна во многих смыслах: ее легко найти, она герметично закрывается, ее легко переносить, из нее легко заправляться, ее не жалко выбросить, когда потребность в ней отпадет. Недостаток один, но часто принципиальный: на АЗС официально в такую бутыль заливать топливо нельзя. Хотя иногда заправщики соглашаются на такое нарушение, в частности когда баклажка не попадает в поле зрения камер наблюдения;

Канистра от моторного масла. Еще одна полулегальная пластиковая тара, хороша тем, что ее легко найти - в собственном гараже, возле магазина автотоваров или на задворках ближайшей СТО. Недостатков много: емкость чаще всего будет всего 4 литра, пробка часто бывает неплотной, да и заправщиков тоже придется уговаривать.

Вкратце

Когда вы уже будете искать себе какую-то случайную тару, имейте в виду подержанные стандартные металлические канистры. Их можно найти у бывалых водителей - например, в ближайшем гаражном кооперативе. 10-ти или 20-литровые стальные канистры в давние времена были буквально в каждом гараже, и возможно, вы найдете коллегу-владельца, который согласится расстаться с одной в вашу пользу.

И еще раз напомним о том, что нынешние автомобили очень требовательны к чистоте топлива, поэтому при использовании случайной тары обязательно убедитесь, что она чистая. И отметим: капли воды, которые могут остаться в канистре после ваших попыток отмыть ее, тоже считаются загрязнением. А убрать капли можно будет веником или энергичным вытряхиванием - или с помощью стандартного препарата-осушителя.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocentre.