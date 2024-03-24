Як записатися до лікаря онлайн у декілька "кліків": покрокова інструкція

Українці можуть записатися до сімейного лікаря чи іншого фахівця онлайн. Цей процес займає декілька хвилин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsi.
Helsi - це найбільша в Україні медична інформаційна система, створена для пацієнтів, лікарів, державних та приватних медичних закладів. Українці за допомогою системи можуть обрати сімейного лікаря, записатися на прийом, обрати клініку, знайти і забронювати ліки в аптеці, переглянути медичку картку тощо.
Користуватися системою можна двома способами: на сайті або ж завантажити застосунок на смартфон (Android, iOS). Щоб увійти у систему, потрібно вказати свій номер телефону та ім’я.
Для запису до лікаря потрібно:
Щоб записати на прийом до лікаря дитину, необхідно додати також інформацію про неї. Запис можна скасувати в особистому кабінеті у будь-який час.
Також раніше РБК-Україна пояснювало, як можна знайти сімейного лікаря онлайн.
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