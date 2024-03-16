Українці можуть знайти сімейного лікаря онлайн: детальна інструкція

Сімейного лікаря в Україні можна знайти онлайн. З сімейним лікарем можна укласти декларацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на електронну карту Національної служби здоров'я України.

Щоб знайти сімейного лікаря, можна скористатися дашбордом "Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги" на сайті НСЗУ.

На електронній карті можна знайти перелік медичних закладів, які укладають декларації з пацієнтами, а також список лікарів і кількість укладених декларацій.

Як знайти сімейного лікаря:

щоб знайти медзаклад, у полі фільтрів оберіть область, населений пункт і форму власності закладу. В результаті побачите адреси й телефони закладів;

у полі фільтрів оберіть спеціалізацію лікаря (сімейний, педіатр, терапевт) або впишіть прізвище та ім’я фахівця, якого шукаєте. Відобразяться лікарі, кількість укладених декларацій та їх ліміт;

якщо лікар не набрав ліміт, то не має права відмовити в укладенні декларації. Якщо ліміт досягнутий, то він самостійно вирішує, чи брати більше пацієнтів.

Зазначається, що при зміні сімейного лікаря не потрібно розривати декларацію з попереднім. Вона анулюється автоматично.