ua en ru
Сб, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українці можуть знайти сімейного лікаря онлайн: детальна інструкція

Україна, Субота 16 березня 2024 18:27
UA EN RU
Українці можуть знайти сімейного лікаря онлайн: детальна інструкція Фото: українцям пояснили, як знайти сімейного лікаря онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сімейного лікаря в Україні можна знайти онлайн. З сімейним лікарем можна укласти декларацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на електронну карту Національної служби здоров'я України.

Щоб знайти сімейного лікаря, можна скористатися дашбордом "Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги" на сайті НСЗУ.

На електронній карті можна знайти перелік медичних закладів, які укладають декларації з пацієнтами, а також список лікарів і кількість укладених декларацій.

Як знайти сімейного лікаря:

  • щоб знайти медзаклад, у полі фільтрів оберіть область, населений пункт і форму власності закладу. В результаті побачите адреси й телефони закладів;
  • у полі фільтрів оберіть спеціалізацію лікаря (сімейний, педіатр, терапевт) або впишіть прізвище та ім’я фахівця, якого шукаєте. Відобразяться лікарі, кількість укладених декларацій та їх ліміт;
  • якщо лікар не набрав ліміт, то не має права відмовити в укладенні декларації. Якщо ліміт досягнутий, то він самостійно вирішує, чи брати більше пацієнтів.

Зазначається, що при зміні сімейного лікаря не потрібно розривати декларацію з попереднім. Вона анулюється автоматично.

Нагадаємо, МОЗ спростило процес отримання електронного рецепта на ліки. Тепер перший е-рецепт можна отримати без візиту до лікаря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НСЗУ семейный врач
NEWS
Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, - ОВА
Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, - ОВА
DAILY
Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті