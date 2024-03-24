Как записаться к врачу онлайн в несколько "кликов": пошаговая инструкция

Украинцы могут записаться к семейному врачу или другому специалисту онлайн. Этот процесс занимает несколько минут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsi.
Helsi - это крупнейшая в Украине медицинская информационная система, созданная для пациентов, врачей, государственных и частных медицинских учреждений. Украинцы с помощью системы могут выбрать семейного врача, записаться на прием, выбрать клинику, найти и забронировать лекарства в аптеке, посмотреть медицинскую карточку и т.д.
Пользоваться системой можно двумя способами: на сайте или скачать приложение на смартфон (Android, iOS). Для входа в систему необходимо указать номер телефона и имя.
Для записи к врачу нужно:
Чтобы записать на прием к врачу ребенка, необходимо добавить информацию о нем. Запись можно отменить в личном кабинете в любое время.
Также ранее РБК-Украина объясняло, как можно найти семейного врача онлайн.
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