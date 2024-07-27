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Як замовити ліки із безкоштовною доставкою "Укрпоштою": важливі умови

Фото: українцям розповіли, як замовити ліки з безкоштовною доставкою "Укрпоштою" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Українці у прифронтових регіонах можуть скористатися безкоштовною доставкою ліків "Укрпоштою". Але є кілька умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міськраду.

"Українці можуть замовляти ліки з безкоштовною доставкою до відділень "Укрпошти", - йдеться у повідомленні.

Не у всіх регіонах

Зокрема, проект спрямований на забезпечення доступу до медикаментів у віддалених та постраждалих від війни населених пунктах, де немає аптек або необхідних ліків. Тому діє така послуга лише в кількох регіонах, а саме:

  • Донецька;
  • Запорізька;
  • Миколаївська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Чернігівська;
  • Сумськаэ

Які ліки можна замовити та які умови доставки

Є кілька умов для замовлення ліків таким чином. Зокрема, так можна замовити безрецептурні, рецептурні лікарські засоби та медикаменти, що відпускаються за програмою "Доступні ліки".

Терміни доставки - 3 дні між обласними центрами (без урахування дня відправлення). Термін зберігання у відділенні 7 календарних днів.

Як замовити

Щоб замовити ліки з безкоштовною доставкою "Укрпоштою" необхідно виконати три кроки.

Як повідомлялося, "Укрпошта" підвищила з 1 липня тарифи на доставку посилок. Наприклад, доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме 85 грн. порівняно з попередніми 75 грн. - до перегляду тарифів.

Крім того, "Укрпошта" запустила оплату тари для відправки одержувачем у всіх відділеннях.

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