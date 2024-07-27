Як замовити ліки із безкоштовною доставкою "Укрпоштою": важливі умови

"Українці можуть замовляти ліки з безкоштовною доставкою до відділень "Укрпошти", - йдеться у повідомленні.

Не у всіх регіонах

Зокрема, проект спрямований на забезпечення доступу до медикаментів у віддалених та постраждалих від війни населених пунктах, де немає аптек або необхідних ліків. Тому діє така послуга лише в кількох регіонах, а саме:

Донецька;

Запорізька;

Миколаївська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська;

Сумськаэ

Які ліки можна замовити та які умови доставки

Є кілька умов для замовлення ліків таким чином. Зокрема, так можна замовити безрецептурні, рецептурні лікарські засоби та медикаменти, що відпускаються за програмою "Доступні ліки".

Терміни доставки - 3 дні між обласними центрами (без урахування дня відправлення). Термін зберігання у відділенні 7 календарних днів.

Як замовити

Щоб замовити ліки з безкоштовною доставкою "Укрпоштою" необхідно виконати три кроки.