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Как заказать лекарства с бесплатной доставкой "Укрпочтой": важные условия

Фото: украинцам рассказали, как заказать лекарства с бесплатной доставкой "Укрпочтой" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украинцы в прифронтовых регионах могут воспользоваться бесплатной доставкой лекарств "Укрпочтой". Но есть несколько условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский горсовет.

"Украинцы могут заказывать лекарства с бесплатной доставкой в ​​отделения "Укрпочты", - говорится в сообщении.

Не во всех регионах

В частности, проект направлен на обеспечение доступа к медикаментам в отдаленных и пострадавших от войны населенных пунктах, где нет аптек или необходимых лекарств. Поэтому действует такая услуга только в нескольких регионах, а именно:

  • Донецкая;
  • Запорожская;
  • Николаевская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Черниговская;
  • Сумская.

Какие лекарства можно заказать и какие условия доставки

Есть несколько условий для заказа лекарств таким образом. В частности, можно заказать безрецептурные, рецептурные лекарственные средства и медикаменты, отпускаемые по программе "Доступные лекарства".

Сроки доставки - 3 дня между областными центрами (без учета дня отправки). Срок хранения в отделении 7 календарных дней.

Как заказать

Чтобы заказать лекарство с бесплатной доставкой "Укрпочтой", необходимо выполнить три шага.

Как сообщалось, "Укрпочта" повысила с 1 июля тарифы на доставку посылок. К примеру, доставка посылки весом от 5 до 10 кг теперь будет стоить 85 грн по сравнению с предыдущими 75 грн - до пересмотра тарифов.

Кроме того, "Укрпочта" запустила оплату тары для отправки получателем во всех отделениях.

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