Как заказать лекарства с бесплатной доставкой "Укрпочтой": важные условия

"Украинцы могут заказывать лекарства с бесплатной доставкой в ​​отделения "Укрпочты", - говорится в сообщении.

Не во всех регионах

В частности, проект направлен на обеспечение доступа к медикаментам в отдаленных и пострадавших от войны населенных пунктах, где нет аптек или необходимых лекарств. Поэтому действует такая услуга только в нескольких регионах, а именно:

Донецкая;

Запорожская;

Николаевская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская;

Сумская.

Какие лекарства можно заказать и какие условия доставки

Есть несколько условий для заказа лекарств таким образом. В частности, можно заказать безрецептурные, рецептурные лекарственные средства и медикаменты, отпускаемые по программе "Доступные лекарства".

Сроки доставки - 3 дня между областными центрами (без учета дня отправки). Срок хранения в отделении 7 календарных дней.

Как заказать

Чтобы заказать лекарство с бесплатной доставкой "Укрпочтой", необходимо выполнить три шага.