"Укрпошта" запустила нову послугу: як нею скористуватись

Відсьогодні, 5 червня, "Укрпошта" запускає оплату тари для відправки отримувачем у всіх відділеннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського в Telegram.

Як пояснив Смілянський, дана послуга виключає необхідність окремо купляти коробки чи пакунки. "Тож відсьогодні така послуга стає доступною у всіх відділеннях Укрпошти", - зазначив він.