ua en ru
Ср, 05 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Укрпошта" запустила нову послугу: як нею скористуватись

Україна, Середа 05 червня 2024 08:45
UA EN RU
"Укрпошта" запустила нову послугу: як нею скористуватись Фото: послуги Укрпошти (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Відсьогодні, 5 червня, "Укрпошта" запускає оплату тари для відправки отримувачем у всіх відділеннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського в Telegram.

Як пояснив Смілянський, дана послуга виключає необхідність окремо купляти коробки чи пакунки.

"Тож відсьогодні така послуга стає доступною у всіх відділеннях Укрпошти", - зазначив він.

Нагадаємо, у січні "Укрпошта" продовжила програму обміну ламп розжарювання на LED-лампи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
послуги Укрпошта
NEWS
Втрачено військовий квиток? Що робити та який загрожує штраф
Втрачено військовий квиток? Що робити та який загрожує штраф
DAILY
"Щоб запам'ятали не зеком". Чому ув'язнені йдуть на фронт і якою буде їхня служба
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Щоб запам'ятали не зеком". Чому ув'язнені йдуть на фронт і якою буде їхня служба