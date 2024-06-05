"Укрпошта" запустила нову послугу: як нею скористуватись
Фото: послуги Укрпошти (GettyImages)
Відсьогодні, 5 червня, "Укрпошта" запускає оплату тари для відправки отримувачем у всіх відділеннях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського в Telegram.
Як пояснив Смілянський, дана послуга виключає необхідність окремо купляти коробки чи пакунки.
"Тож відсьогодні така послуга стає доступною у всіх відділеннях Укрпошти", - зазначив він.
Нагадаємо, у січні "Укрпошта" продовжила програму обміну ламп розжарювання на LED-лампи.
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