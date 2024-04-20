UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як залишатися зі зв'язком та інтернетом під час відключень світла: практичні поради

Фото: українцям пояснили, як залишатися зі зв'язком та інтернетом під час відключень світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти почали знову обстрілювати енергетику України, а у деяких областях вже діють відключення світла. Але навіть під час обмежень українці можуть залишатися зі зв'язком та інтернетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації у Telegram.

Щоб залишатися на зв'язку, українці можуть скористатися національним роумінгом. Для цього потрібно:

  • відключити автовибір мережі (на Android обрати "Налаштування" - далі "Мобільна мережа" або "Підключення"- обрати "Оператор"; для iOS потрібно обрати "Параметри" - далі обрати "Стільникові дані", "Мережі");
  • знайти та обрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL;
  • якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або обрати іншу мережу;
  • перевірити можливість вихідних дзвінків та SMS.

Також можна налаштувати домашній інтернет, який працює без світла до 72 годин. Для цього необхідно уточнити у провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі за технологією xPON.

Якщо цього часу недостатньо, то необхідно

  • знайти найближчого провайдера з xPON-мережею та подати заявку на підключення. Щоб прискорити процес - можна скооперуватися з сусідами;
  • придбати джерело електроживлення для WI-FI роутера з необхідним кабелем, щоб заживити роутер.

Ситуація зі світлом в Україні

У березні Росія відновила удари по енергетиці України. Після масованих атак були перебої зі світлом у декількох областях, а найважча ситуація спостерігалася у Харкові та області. Там досі частково діють відключення світла.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Росія знищила майже всю українську теплову генерацію.

Крім того, в Україні почали вводити обмеження світла для промисловості та бізнесу. Але поки про масові відключення електроенергії не йдеться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МінцифраЕлектроенергіяВідключеня світла