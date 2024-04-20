Як залишатися зі зв'язком та інтернетом під час відключень світла: практичні поради

Щоб залишатися на зв'язку, українці можуть скористатися національним роумінгом. Для цього потрібно:

відключити автовибір мережі (на Android обрати "Налаштування" - далі "Мобільна мережа" або "Підключення"- обрати "Оператор"; для iOS потрібно обрати "Параметри" - далі обрати "Стільникові дані", "Мережі");

знайти та обрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL;

якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або обрати іншу мережу;

перевірити можливість вихідних дзвінків та SMS.

Також можна налаштувати домашній інтернет, який працює без світла до 72 годин. Для цього необхідно уточнити у провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі за технологією xPON.

Якщо цього часу недостатньо, то необхідно