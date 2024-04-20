Як залишатися зі зв'язком та інтернетом під час відключень світла: практичні поради

Російські окупанти почали знову обстрілювати енергетику України, а у деяких областях вже діють відключення світла. Але навіть під час обмежень українці можуть залишатися зі зв'язком та інтернетом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації у Telegram.
Щоб залишатися на зв'язку, українці можуть скористатися національним роумінгом. Для цього потрібно:
Також можна налаштувати домашній інтернет, який працює без світла до 72 годин. Для цього необхідно уточнити у провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі за технологією xPON.
Якщо цього часу недостатньо, то необхідно
У березні Росія відновила удари по енергетиці України. Після масованих атак були перебої зі світлом у декількох областях, а найважча ситуація спостерігалася у Харкові та області. Там досі частково діють відключення світла.
Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Росія знищила майже всю українську теплову генерацію.
Крім того, в Україні почали вводити обмеження світла для промисловості та бізнесу. Але поки про масові відключення електроенергії не йдеться.
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