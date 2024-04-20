Как оставаться со связью и интернетом при отключениях света: практические советы

Чтобы оставаться на связи, украинцы могут пользоваться национальным роумингом. Для этого нужно:

отключить автовыбор сети (на Android выбрать "Настройки" - далее "Мобильная сеть" или "Подключение" - выбрать "Оператор"; для iOS нужно выбрать "Параметры" - далее выбрать "Сотовые данные", "Сети");

найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL;

если зарегистрироваться не удалось, попытаться снова или выбрать другую сеть;

проверить возможность исходящих вызовов и SMS.

Можно также настроить домашний интернет, который работает без света до 72 часов. Для этого необходимо уточнить у провайдера, перешел ли он на энергосберегающие интернет-сети по технологии xPON.

Если этого времени недостаточно, то необходимо: