Як захистити тилові та прифронтові міста від "Шахедів" за допомогою РЕБ: пояснення експерта

Навіщо потрібна приватна РЕБ і як вона протидіє фейковим цілям

Співзасновник компанії Contra-Drone Тимофій Юрков порівнює РЕБ із невидимою ракетою в комплексі ППО, яка може впливати на цілі без їхнього фізичного знищення.

Особливо важливим це стає через велику кількість фейкових цілей під час російських атак – за словами Юркова, на сотню реальних "Шахедів" може припадати 200 фейкових, які використовуються для відволікання української ППО.

Такі цілі, вважає він, не обов'язково знищувати: якщо вони мають дешевшу та менш захищену систему навігації, їх можна відводити від запрограмованого маршруту за допомогою РЕБ.

"Їх потрібно вміти визначати, але не обов'язково збивати. Їх можна просто відводити ефективною роботою засобів РЕБ", – пояснив Юрков.

Навіть якщо звичайна система ППО не може збити всі дрони, РЕБ може не дозволити їм потрапити точно в запрограмовану ціль.

За словами Юркова, похибка залежить від погодних умов – за гірших умов вона може становити 200-300 метрів, а в окремих випадках 500-600 метрів, тоді як за сприятливих умов похибка зменшується приблизно до 20-40 метрів.

Чим відрізняється захист прифронтових міст від захисту великих міст

Юрков наголошує, що підхід до захисту прифронтових і великих міст центральної, південної та західної України має відрізнятися.

Для прифронтових міст він пропонує використовувати велику кількість невеликих комплексів, персональних детекторів та засобів РЕБ на кожну одиницю автомобільної чи іншої військової техніки, а окремо – засоби дальнього виявлення й подавлення, щоб дрони втрачали можливість виконати завдання ще на ворожій стороні.

"Це мають бути невеликі комплекси, але їх має бути велика кількість", – зазначив він.

Такий підхід, за словами Юркова, має й економічне обґрунтування: якщо противник знищує один-два недорогі комплекси дорогою ракетою чи КАБом, економіка такого удару залишається для нього невигідною.

Співрозмовник також пропонує використовувати більшу кількість радарів меншої дальності – це ускладнює противнику вибір зброї для їхнього знищення, оскільки застосування дорогої балістичної ракети чи КАБу проти дешевого радара економічно невиправдане.

"Потрібно, щоб економіка війни залишалася на нашу користь. Навіть якщо ворог застосовує ракети на мільйони доларів проти РЕБу, який коштує десятки тисяч, або проти радіолокатора, який коштує сотню, дві чи три, економіка залишається на нашу користь", – каже Юрков.

Для великих міст, за словами Юркова, можливий інший підхід – там комплекси можна краще захищати від розвідки, маскувати та використовувати дещо потужніші системи.

Водночас він вважає, що немає необхідності забезпечувати кожного мешканця Києва персональним детектором відеосигналів чи встановлювати автомобільний РЕБ на кожній машині, оскільки не всі типи дронів здатні долітати до центральних чи західних міст України.