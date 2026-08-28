Как защитить тыловые и прифронтовые города от "Шахедов" с помощью РЭБ: объяснение эксперта

Зачем нужна частная РЭБ и как она противодействует фейковым целям

Сооснователь компании Contra-Drone Тимофей Юрков сравнивает РЭБ с невидимой ракетой в комплексе ПВО, которая может влиять на цели без их физического уничтожения.

Особенно важным это становится из-за большого количества фейковых целей во время российских атак – по словам Юркова, на сотню реальных "Шахедов" может приходиться 200 фейковых, которые используются для отвлечения украинской ПВО.

Такие цели, считает он, не обязательно уничтожать: если они имеют более дешевую и менее защищенную систему навигации, их можно отводить от запрограммированного маршрута с помощью РЭС.

"Их нужно уметь определять, но не обязательно сбивать. Их можно просто отводить эффективной работой средств РЭБ", – пояснил Юрков.

Даже если обычная система ПВО не может сбить все дроны, РЭБ может не позволить им попасть точно в запрограммированную цель.

По словам Юркова, погрешность зависит от погодных условий – в худших условиях она может составлять 200-300 метров, а в отдельных случаях 500-600 метров, тогда как при благоприятных условиях погрешность уменьшается примерно до 20-40 метров.

Чем отличается защита прифронтовых городов от защиты больших городов

Юрков отмечает, что подход к защите прифронтовых и крупных городов центральной, южной и западной Украины должен отличаться.

Для прифронтовых городов он предлагает использовать большое количество небольших комплексов, персональных детекторов и средств РЭС на каждую единицу автомобильной или другой военной техники, а отдельно – средства дальнего обнаружения и подавления, чтобы дроны упускали возможность выполнить задачу еще на вражеской стороне.

"Это должны быть небольшие комплексы, но их должно быть большое количество", – отметил он.

У такого подхода, по словам Юркова, есть и экономическое обоснование: если противник уничтожает один-два недорогих комплекса дорогой ракетой или КАБом, экономика такого удара остается для него невыгодной.

Собеседник также предлагает использовать большее количество радаров меньшей дальности – это усложняет противнику выбор оружия для их уничтожения, поскольку применение дорогостоящей баллистической ракеты или КАБ против дешевого радара экономически неоправданно.

"Нужно, чтобы экономика войны оставалась в нашу пользу. Даже если враг применяет ракеты на миллионы долларов против РЭБа, который стоит десятки тысяч, или против радиолокатора, который стоит сотню, две или три, экономика остается в нашу пользу", – говорит Юрков.

Для крупных городов, по словам Юркова, возможен другой подход – там комплексы можно лучше защищать от разведки, маскировать и использовать более мощные системы.

В то же время он считает, что нет необходимости снабжать каждого жителя Киева персональным детектором видеосигналов или устанавливать автомобильный РЭС на каждой машине, поскольку не все типы дронов способны долетать до центральных или западных городов Украины.